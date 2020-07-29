Благодаря комплексным мерам озеро в парке Металлургов приходит в норму

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Положительный эффект дала и биологическая очистка: борьба с патогенными водорослями на городских водоемах ведется с помощью полезных микроорганизмов. 100 литров биологического препарата добавили в воду водоема на прошлой неделе. Помимо борьбы с патогенными водорослями эти микроорганизмы имеют и ряд других полезных свойств. Микроводоросль выделяет кислород и является кормовой базой для рыб. Для обитателей водоема препарат безопасен, они даже становятся более активными. Ранее в ежедневном режиме сотрудникам парка приходилось убирать из озера по 45 мешков водорослей, которые приводили к заболачиванию. Сегодня картина совершенно иная.Люди, гуляющие в парке, с удовольствием замечают, что вода стала прозрачной. Кроме того, уровень воды в озере парка Металлургов позволил включить фонтан на полную мощность.«Полезная микроводоросль помогла побороть цветение, насытила воду кислородом. Результат мы видим каждый день – вода в озере становится более прозрачной. В запланированные сроки мы достигаем нормативного повышения уровня воды. В конце августа водоем будет полностью восстановлен», - отметил Алексей Пецин, начальник отдела по организации культурно массовых мероприятий МАУ «Парки Самары».Параллельно сотрудники МАУ «Парки Самары» ежедневно продолжают проводить работу по механической очистке озера от растительности. Только за июнь вывезено более 60 кубометров водорослей, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации