Арку аллеи Трудовой Славы дополнительно украсят в честь 75-й годовщины Великой Победы

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В Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары сегодня прошло совещание под руководством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко, на котором были поставлены задачи перед городскими службами на ближайшую неделю.В частности, первый вице-мэр обратил особое внимание на работы, проводимые муниципальными предприятиями, внутригородскими районами и управляющими организациями по декорированию города к новогодним праздникам.Так, масштабная работа проведена сотрудникам муниципального предприятия «Самарагорсвет» по оформлению улиц светодиодными гирляндами, светодинамическими инсталляциями и другими праздничными элементами иллюминации. Новыми светящимися фигурами украшены и все общественные территории, комплексно благоустроенные в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Вся иллюминация уже подключена. Заключительным ярким штрихом в украшении города станет установка светодинамических фонтанов в районе площади Славы, которые уже доставлены в Самару и будут смонтированы в ближайшие дни.Также ведутся работы по украшению парков и скверов, самарской набережной.По информации МАУ «Парки Самары», в настоящее время ведется работа по украшению новогодней атрибутикой Струковского сада, на очереди - сквер «Дубовая роща» и парк «Молодежный». Остальные парковые территории уже в праздничном убранстве.Самарская набережная также постепенно «одевается» в праздничный наряд. Так, на 1 очереди набережной украшены деревья, а фонтан оформлен светодиодной гирляндой «Шарики», также здесь установлена световая ель. На 2 очереди набережной электрогирляндами подсвечен каток, а в его центре установлены украшенные ели. На 4 очереди появились гирлянды на деревьях и по периметру детской площадки; гирлянда «Шарики» украшает и лестницу у Софийского собора. Планируется, что до конца текущей недели все гирлянды и инсталляции Самарской набережной будут на своих местах.Владимир Василенко распорядился дополнительно подсветить Триумфальную Арку аллеи Трудовой Славы в честь знакового события, которое наша страна будет отмечать в следующем году – 75-ой годовщины Великой Победы. Напомним, арка была установлена в 2015 году как памятник трудовому и боевому подвигу жителей Куйбышева в Великой Отечественной войне.Вместе с тем особое внимание на совещании уделили и другим сезонным работам. В преддверии анонсируемых синоптиками снежных осадков – они ожидаются в среду и четверг - Владимир Василенко обратил внимание администраций внутригородских районов и руководителей управляющих организаций на необходимость усилить контроль за работой техники и персонала на территориях расчистки.«Завтра мы ожидаем снегопад, переходящий из умеренного в сильный снег. По прогнозам может выпасть от 8 до 12 мм осадков. Это штатная ситуация, - прокомментировал первый вице-мэр. - Важно не просто отчитаться о количестве выведенных на уборку снега людей и машин, а проконтролировать, чтобы они выполнили намеченные работы в полном объеме и качественно. Вот тогда никакой снегопад не превратиться в форс-мажор».МП «Благоустройство» в случае сильного снегопада готово задействовать в ближайшие сутки весь парк снегоуборочной техники.«В случае изменения погодных условий уже в 20:00 сегодня начинаем формировать автопоезда - они выходят с базы, заправляются и ориентировочно в 20:30 начинают двигаться по намеченному маршруту. В каждом из районов будет работать один – два автопоезда. Для того, чтобы убрать улицу второй категории, нужно в среднем от 4 до 5 машин, поэтому метод автопоездов наиболее результативен, - пояснил директор МП г.о. Самара «Благоустройство» Евгений Садовников, - а вот после того, как будут отработаны основные улицы, поезд расформировывается на 2 части, и колоннами поменьше техника идет по более зауженным дорогам 3 и 4 категорий».Если снегопад действительно обильный, работники муниципального предприятия начинают ручную уборку остановок общественного транспорта и прилотковой части дорог с 5-ти утра, а на отдельных участках – с 4-х утра. Также продлевается смена работающих в ночь - до 8-ми утра.В настоящее время МП «Благоустройство» продолжает работы по уборке улиц и обработке городских дорог и тротуаров противогололедными материалами. Начался и вывоз снега на полигоны. Первая доставленная порция – небольшая, 225 тонн снега. К приему больших партий все муниципальные полигоны готовы, передает пресс-служба горадминистрации.