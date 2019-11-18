«Амбар» оказался на месте планировавшейся станции самарской подземки

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Группа «Виктор и Ко» выкупила участок площадью в 115 тыс. кв. м у структур группы «СОК». Уже в 2012 году на площадке на Южном шоссе, 5, в Самаре виднелись корпуса будущего «Амбара». Сроки открытия постоянно сдвигались. В итоге весной 2014 года (при планах запуска в апреле) структуры Виктора Суркова начали через суд пытаться узаконить право собственности на ТРК. Тогда выяснилось, разрешительная строительная документация формировалась параллельно с холлом проведения работ на объекте. В итоге оператору — «Волга-Ритейл» — удалось узаконить свои права на объект через суд.Как стало понятно теперь, получение необходимых разрешений и согласований задним числом заложило под «Амбар» мину замедленного действия. А если точнее — станцию метрополитена.Три линии самарского метро придумали еще в советское время. Третья линия метро, по замыслам создателей, свяжет Самарское заречье с городом. До реального воплощения строительства третьей линии Самаре далеко. Ее трассировка даже не утверждена, а вот в генплане города перспективные станции зафиксировали, и одна из них находится как раз на месте «Амбара».Судя по всему, это стало проблемой для ТРК. В октябре 2019 года «Волга-Ритейл» и «Юг-Строй» (владеет площадкой за «Амбаром») подали заявки на внесений изменений в генплан Самары. Он просят изменить трассировки метрополитена в соответствии с документацией по планировке территорий муниципального района Волжский и Куйбышевского района Самары.Как пояснил «СО» руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, компании действительно хотят перенести планируемую станцию метро на свободную территорию. «При подготовке проекта о внесении изменений в генплан поступило предложение от этих организаций с приложением соответствующих обоснований. По действующему генплану станция метрополитена у нас нарисована в схеме как раз под торговым центром «Амбар», что технически не может быть исполнено без сноса «Амбара», — говорит Шанов.Фото: соцсети