Александр Хинштейн: «Работы по реконструкции «Фабрики-кухни» будут идти 7 дней в неделю. 24 часа в сутки».

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Основной вопрос совещания – начало реставрационных работ и готовность компаний-подрядчиков начать реставрационные работы. В настоящий момент Фабрика-кухня законсервирована. Здание находится в ожидании нового сезона строительных работ.16 августа этого года Самарский филиал Третьяковской галереи возглавил Михаил Савченко, также присутствовавший на совещании.В ходе совещания определились: до конца января 2020 года на «Фабрике-кухне» установят леса, в феврале здание завесят новым баннером, также планируется утеплить фундамент, установить веб-камеры для мониторинга ситуации на объекте.Александр Хинштейн, являясь модератором этого совещания, связал заместителя директора Третьяковской галереи Андрея Крылова и первого заместителя главы г.о.Самара Владимира Василенко для наиболее быстрого и оперативного решения вопросов, возникающих входе строительных и инженерных работ. Владимир Василенко предложил проводить планерки по ходу работ на «Фабрике-кухне» еженедельно, по средам. Андрей Крылов принял это предложение.После этого совещания предстоит решить вопрос о благоустройстве территории будущего филиала и организации парковки для экскурсионных автобусов и личного автотранспорта посетителей музея. Часть сквера, расположенного рядом с будущим филиалом Третьяковской галереи, который откроется в Фабрике-кухне, будут задействованы под инсталляции и другие мероприятия галереи.Глава департамента градостроительства и архитектуры Самары Сергей Шанов отметил, что этой землей распоряжается министерство имущественных отношений Самарской области, поэтому перспектива передачи этого участка и его дальнейшее благоустройство – в руках региона.Александр Хинштейн, со своей стороны, сообщил, что вопрос передачи участков уже проработан с областными властями, и они готовы их передать городу, а также принять участие в благоустройстве территории знакового для губернии культурного объекта. О прошедшем совещании он отозвался положительно: «Мы сегодня провели рабочее совещание с участием всех заинтересованных сторон. Конкурс состоялся, единственный подрядчик определен – это предприятие, подведомственное структуре министерства культуры РФ. Государство с государством вести переговоры всегда легче. Средства заложены. Без малого миллиард четыреста тысяч рублей. Этих средств более чем достаточно для того, чтобы все работы провести.Задачи, которые ставятся министерством культуры РФ, лично министром Мединским — до конца 2021 года полностью завершить все работы на объекте – реальны. Мы приняли решение с 1 января 2020 года выходить на реконструкцию и производить работы с расчетом 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать для того, чтобы музейщики могли заходить в эти пространства и начинать работы по экспонированию в начале 2022 года».После совещание, во время осмотра площадки, Виталий Стадников, идейных вдохновитель и спаситель фабрики-кухни, предложил на территории музея установить гидравлический подъёмник, чтобы посетители музейного комплекса смогли с высоты рассмотреть форму здания – в виде серпа и молота – основную уникальную черту Фабрики-кухни.