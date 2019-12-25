Я нашел ошибку
Главные новости: 
Возглавил Топ-15 всем полюбившийся толстый кот Виктор. Вторую строчку рейтинга занимает кошка-гурман Матроскина, а на третьем месте эрмитажный кот Ахилл.
Топ-15 самых популярных котиков уходящего десятилетия
Директор отметила, что подросток воспитывался в благополучной семье и не состоял на учете в полиции.
В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя
Самарскую область представил губернатор, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.
Итоги первого года реализации нацпроектов обсудили на Совете при Президенте РФ
До конца января 2020 года на «Фабрике-кухне» установят леса, в феврале здание завесят новым баннером, также планируется утеплить фундамент, установить веб-камеры для мониторинга ситуации на объекте.
Александр Хинштейн: «Работы по реконструкции «Фабрики-кухни» будут идти 7 дней в неделю. 24 часа в сутки».
Благодаря своевременным сигналам неравнодушных граждан, слаженным действиям контролирующих ведомств и силовых структур, некачественная продукция до детей не дошла.
В Самарской области в детские сады и школы не попало испорченное мясо от недобросовестного поставщика
Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации национальных проектов.
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Росстандарт предупреждает об опасности поломки удерживающих скоб при использовании некоторых видов креплений.
В России отзывают 19 тысяч BMW из-за проблем с детскими сиденьями
Помимо этого президент назначил трех генералов.
Путин уволил пять генералов разных ведомств
сегодня  Четверг, 26 декабря, 00:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/12:
USD 61.72
-0.45
EUR 68.41
-0.5
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Александр Хинштейн: «Работы по реконструкции «Фабрики-кухни» будут идти 7 дней в неделю. 24 часа в сутки».

25 декабря 2019 22:11
101
До конца января 2020 года на «Фабрике-кухне» установят леса, в феврале здание завесят новым баннером, также планируется утеплить фундамент, установить веб-камеры для мониторинга ситуации на объекте.
Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн в Самаре 25 декабря провел совещание с руководителями компаний-подрядчиков, представителей министерства культуры РФ, Третьяковской галереи и департаментов Самары, задействованных в реконструкции «Фабрики-кухни», здания, в котором в 2022 году разместиться Самарский филиал Третьяковской Галереи, передает hinshtein.ru.

Основной вопрос совещания – начало реставрационных работ и готовность компаний-подрядчиков начать реставрационные работы. В настоящий момент Фабрика-кухня законсервирована. Здание находится в ожидании нового сезона строительных работ.

16 августа этого года Самарский филиал Третьяковской галереи возглавил Михаил Савченко, также присутствовавший на совещании.

В ходе совещания определились: до конца января 2020 года на «Фабрике-кухне» установят леса, в феврале здание завесят новым баннером, также планируется утеплить фундамент, установить веб-камеры для мониторинга ситуации на объекте.

Александр Хинштейн, являясь модератором этого совещания, связал заместителя директора Третьяковской галереи Андрея Крылова и первого заместителя главы г.о.Самара Владимира Василенко для наиболее быстрого и оперативного решения вопросов, возникающих входе строительных и инженерных работ. Владимир Василенко предложил проводить планерки по ходу работ на «Фабрике-кухне» еженедельно, по средам. Андрей Крылов принял это предложение.

После этого совещания предстоит решить вопрос о благоустройстве территории будущего филиала и организации парковки для экскурсионных автобусов и личного автотранспорта посетителей музея. Часть сквера, расположенного рядом с будущим филиалом Третьяковской галереи, который откроется в Фабрике-кухне, будут задействованы под инсталляции и другие мероприятия галереи.

Глава департамента градостроительства и архитектуры Самары Сергей Шанов отметил, что этой землей распоряжается министерство имущественных отношений Самарской области, поэтому перспектива передачи этого участка и его дальнейшее благоустройство – в руках региона.

Александр Хинштейн, со своей стороны, сообщил, что вопрос передачи участков уже проработан с областными властями, и они готовы их передать городу, а также принять участие в благоустройстве территории знакового для губернии культурного объекта. О прошедшем совещании он отозвался положительно: «Мы сегодня провели рабочее совещание с участием всех заинтересованных сторон. Конкурс состоялся, единственный подрядчик определен – это предприятие, подведомственное структуре министерства культуры РФ. Государство с государством вести переговоры всегда легче. Средства заложены. Без малого миллиард четыреста тысяч рублей. Этих средств более чем достаточно для того, чтобы все работы провести.

Задачи, которые ставятся министерством культуры РФ, лично министром Мединским — до конца 2021 года полностью завершить все работы на объекте – реальны. Мы приняли решение с 1 января 2020 года выходить на реконструкцию и производить работы с расчетом 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать для того, чтобы музейщики могли заходить в эти пространства и начинать работы по экспонированию в начале 2022 года».

После совещание, во время осмотра площадки, Виталий Стадников, идейных вдохновитель и спаситель фабрики-кухни, предложил на территории музея установить гидравлический подъёмник, чтобы посетители музейного комплекса смогли с высоты рассмотреть форму здания – в виде серпа и молота – основную уникальную черту Фабрики-кухни. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
25 декабря 2019  22:11
До конца января 2020 года на «Фабрике-кухне» установят леса, в феврале здание завесят новым баннером, также планируется утеплить фундамент, установить веб-камеры для мониторинга ситуации на объекте.
Александр Хинштейн: «Работы по реконструкции «Фабрики-кухни» будут идти 7 дней в неделю. 24 часа в сутки».
До конца января 2020 года на «Фабрике-кухне» установят леса, в феврале здание завесят новым баннером, также планируется утеплить фундамент, установить... Благоустройство региона
101
24 декабря 2019  15:58
Информация о состоянии воздуха будет аккумулироваться в системе сбора информации с последующей передачей на сервер Росгидромета.
В Куйбышевском районе оборудован автоматический стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом
Информация о состоянии воздуха будет аккумулироваться в системе сбора информации с последующей передачей на сервер Росгидромета.   Благоустройство региона
284
24 декабря 2019  15:43
С идеей благоустройства сквера выступили жители Самарского района.
В Самаре состоялось открытие концертно-паркового комплекса со сценой в сквере имени Высоцкого
С идеей благоустройства сквера выступили жители Самарского района.   Благоустройство региона
338
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
23 декабря 2019  19:41
Как правильно выбрать цепную электропилу
 В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
67
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
474
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1881
Весь список
Всё в Дом
23 декабря 2019  19:33
Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
 Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
41
9 декабря 2019  19:19
Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
 Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
131
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
423
Весь список
ЖКХ
25 декабря 2019  15:04
Подведение итогов акции состоится в феврале 2020 года.
Свыше 50 тысяч жителей Самарской области принимают участие в акции «В Новый год – без долгов»
Подведение итогов акции состоится в феврале 2020 года.  ЖКХ
187
25 декабря 2019  14:22
«РКС-Самара» призывает всех самарцев оплачивать услуги водоснабжения вовремя и в полном объёме!
1701 самарец в ближайшее время не сможет выехать заграницу из-за долгов перед «РКС-Самара»
«РКС-Самара» призывает всех самарцев оплачивать услуги водоснабжения вовремя и в полном объёме!   ЖКХ
209
24 декабря 2019  17:45
Эксперимент в Новокуйбышевске продлится год. По его итогам примут решение, какую систему сбора ТКО предпочтительнее ввести на территории всего региона.
В Новокуйбышевске начался 2 этап эксперимента по раздельному сбору ТКО
Эксперимент в Новокуйбышевске продлится год. По его итогам примут решение, какую систему сбора ТКО предпочтительнее ввести на территории всего региона.  ЖКХ
317
Весь список

Экология
21 декабря 2019  10:46
Из-за погоды в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Из-за погоды в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
 Днём 21 декабря местами по Самарской области сохранится усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с Экология
470
20 декабря 2019  17:38
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию общественники.
В Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта «Экология»
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию... Экология
422
19 декабря 2019  13:32
Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу
Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу
Об этом Президент заявил в ходе пресс-конференции. Экология
363
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
499
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
638
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
389
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1180
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
832
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
768
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
464
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
761
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
832
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1086
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2212
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2720
Весь список

Мероприятия
Самарский литературный музей: «Горький Центр» приглашает на арт-ёлку «Последнее слово десятилетия»!
Осужденный из ИК-3 СО принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных
На Новый год в Самару! Проект: «Яркие выходные в Самаре»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные