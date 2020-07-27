В сквере на улице Авроры в Самаре появятся гирлянды с имитацией звездного неба

В Самаре продолжается строительство нового сквера в районе пересечения улицы Авроры с улицей Аэродромной, где раньше был рынок "Лотос".
Там обустраивают зону отдыха протяженностью более километра.
В настоящее время на месте уложили тротуарную плитку, провели освещение. Сделано основание для нового фонтана, который также облицовывают плиткой. Установлена елка, которую будут наряжать в новогодние праздники.
Затем в сквере появятся декоративные растения, газоны. Пространство украсят гирляндами, которые будут создавать эффект звёздного неба.
Работы будут завершены уже в этом году, пишет Самру.ру.
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