В «Волгаре» построят дороги
4 июля 2019 10:18
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Министерство строительства Самарской области выдало разрешение на строительство двух дорог в жилом районе «Волгарь». Дороги строятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Оба объекта - «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (II очередь)» и «Строительство автомобильных дорог в жилом районе «Волгарь» Бульвар Засамарская слобода. Улица Виталия Талабаева» введут в эксплуатацию в ноябре 2019 года. А строительно-монтажные работы, согласно графикам, должны завершить в полном объеме в октябре текущего года.
Национальный проект «Жилье и городская среда» направлен на развитие рынка жилищного строительства и создания комфортных условий для проживания на территории новых микрорайонов.
Фото: pixabay.com
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