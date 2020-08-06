В Самарскую область приехали финалисты конкурса по планировке территории вокруг «Самара-Арены»

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В среду, 5 августа 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с финалистами Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена».Встреча прошла в гостинице «Лотте». В ней приняли участие министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, первый заместитель министра строительства Анатолий Баранников, генеральный директор АО «Корпорации развития Самарской области» Максим Сойфер, представители профессионального сообщества архитекторов Самарской области.Эффективное использование инфраструктуры, созданной для Чемпионата мира по футболу 2018, - важная задача для региона. С инициативой провести открытый конкурс по планировке площадки выступил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он возглавил жюри конкурса, в состав которого вошли самарские эксперты – архитекторы и проектировщики. Целью этой работы является создание оригинальных концепций нового центра притяжения для горожан, поэтому участников не ограничивали рамками технического задания. Вместе с тем, участники конкурса должны были учесть экономическую привлекательность проекта для будущих инвесторов, сообщает пресс-служба облправительства.19 мая 2020 года жюри определило четырех финалистов. Это архитектурные консорциумы «Дреес и Зоммер», IND architects, «КПМГ» и AURORA GROUP.Компания «Дреес и Зоммер», которая базируется в Москве, Берлине и Кельне, известна своими разработками в области планирования эко- и экономически эффективных зданий, среды, ориентированной на людей. IND architects (Москва, Амстердам, Самара, Лондон) – авторы планировки территории вокруг озера Кабан в Казани, специализируются на исследованиях в области урбанистики. В их послужном списке – как создание проектов целых городов, так и концепции развития небольших территорий. AURORA GROUP (Париж, Лондон) получили известность благодаря решениям в сфере «зеленого» строительства и экоэффективных технологий. В составе международной группы «КПМГ» (Милан, Москва, Самара) работают архитекторы из Самары, проекты которых не раз были отмечены престижными наградами.В связи с ограничительными мерами, действовавшими в период пандемии, заседание жюри 19 мая прошло в режиме видеоконференцсвязи. Сейчас, когда эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, представители компаний-финалистов нашли возможность посетить Самару лично.Несмотря на всю сложность интеграции крупного спортивного объекта (площадь прилегающей к стадиону территории составляет 240 гектаров) в инфраструктуру города, конкурс вызвал огромный интерес у профессионального сообщества как в России, так и за рубежом. В общей сложности в качестве участников конкурса зарегистрировались 127 претендентов из 28 стран.За время подготовки к Чемпионату мира по футболу было предложено немало идей использования этой территории. Здесь планировалось расположение крупного многопрофильного спортивного кластера, научно-образовательного центра - технополиса, телебашни, рассматривались сугубо коммерческое и развлекательное направление развития. В силу разных обстоятельств далеко не все идеи могли найти воплощение. Поэтому было принято решение привлечь мировое экспертное сообщество к выработке архитектурных решений по развитию площадки.«Наша задача – сделать так, чтобы вокруг стадиона кипела жизнь. Объекты, которые планируется здесь построить, будут интересны для инвесторов. У нас есть возможность этот интерес стимулировать: путем построения транспортных потоков, выстраивания системы инвестиционных льгот или предоставления земельных участков для крупных проектов без торгов. Территория будет осваиваться комплексно и в достаточно короткие сроки, а регион в результате ее освоения получит, во-первых, дополнительные налоговые поступления, во-вторых, новое городское пространство, где людям будет комфортно проводить время и которое станет центром притяжения для жителей», - подчеркнул Виктор Кудряшов.В ходе встречи Анатолий Баранников представил гостям концепции градостроительного развития города, сделав особый акцент на перспективах Самарско-Тольяттинской агломерации. Этот проект вызвал живое обсуждение и в ходе дискуссии, которой завершилась встреча.Гостей также интересовали и налоговые преференции для малого и среднего бизнеса в регионе, и возможность продления трамвайной ветки дальше стадиона «Самара-Арена», а также вопрос о том, не обнаружатся ли на территории, прилегающей к Самара Арена, объекты, имеющие ценность для археологов.Особенно архитекторов волновал вопрос о перспективах размещения возле стадиона студенческого кампуса. Виктор Кудряшов сообщил, что эта идея обсуждается с экспертами в сфере градостроительства и образования, и окончательное заключение о целесообразности проекта должны дать финалисты конкурса.Площадка может также стать центром деловой активности, здесь могут появиться выставочные пространства, культурные, спортивные, развлекательные центры.«Это очень интересный объект, с колоссальными перспективами для развития. Мы знаем, что это самая высокая точка Самары, это экологически интересное место, где очень много зелени», - отметил менеджер проектной команды компании-финалиста «Дреес и Зоммер» Георг Керн.Помимо встречи с представителями органов власти, в программе представительной делегации архитекторов – пешеходные прогулки по центру Самары, визит на территорию Самара-Арены, подъем на Лысую гору, встречи с коллегами из Самарского государственного технического университета.На 4 сентября 2020 года запланировано завершение сдачи конкурсных предложений финалистами конкурса. Абсолютного победителя жюри определит до конца сентября 2020 года.