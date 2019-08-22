В Самаре установили памятник Петру Алабину
22 августа 2019 13:05
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Памятник Алабину установили в среду, 21 августа. Его официальное открытие состоится в ближайшие дни, пишет "Самарская газета".
Автором трехметровой скульптуры стал Карэн Саркисов. Говоря о своей новой работе, он писал в соцсетях: «Петр Владимирович Алабин — личность известная не только для Самары, но в этом городе он провел достаточно много времени и сделал много для истории края. В Самаре есть музей имени П.В. Алабина, где собрано много интересного о нем и о его деяниях во благо родины. Без материальной поддержки музея создание скульптуры было бы невозможно. Надеюсь, памятник станет достойным знаком памяти нашего поколения о великих предках прошлых столетий».
Памятник Петру Алабину — вторая монументальная работа Карэна Саркисова в Самаре. Скульптор также является автором памятника основателю города, князю Григорию Засекину.
Петр Алабин впервые приехал в Самару в 1866 году по переводу на должность управляющего губернской палатой госимущества. 18 декабря 1884 года его избрали городским головой Самары. На этом посту он работал до 1891 года, войдя в историю как один из лучших самарских градоначальников.
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