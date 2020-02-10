В Самаре реконструируют горнолыжную базу «Чайка»
10 февраля 2020 13:18
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Власти Самары сформировали список объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
Сегодня, 10 февраля, стало известно, что в Самаре местные власти внесли в список объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, горнолыжную базу «Чайка». Объект располагается в Красноглинском районе Самары в поселке Управленческий. Таким образом, чиновники хотят реконструировать «горнолыжку», построенную в 1974 году.
Отметим, что территория базы «Чайка» имеет площадь 350,3 квадратных метров.
Соглашение планируют заключить уже в этом году.
Напомним, не так давно на горнолыжной базе произошел неприятный инцидент. На спортивных сборах дети были искусаны клопами. После поступления жалобы сразу же были проверены все остальные номера - клопов обнаружено не было. Кроме того, в декабре 2019 года проводилась плановая санитарная обработка всех гостиничных номеров, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии
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