Я нашел ошибку
Главные новости: 
На улицах четырех районов Самары установят паркоматы В городе хотят обустроить 6867 платных парковочных мест.
На улицах четырех районов Самары установят паркоматы
В Самаре реконструируют горнолыжную базу Чайка
В Самаре реконструируют горнолыжную базу «Чайка»
9 февраля прошел второй этап Международной гонки на собачьих упряжках ВОЛГА КВЕСТ 2020 Сегодня стартовал третий этап.
9 февраля прошел второй этап Международной гонки на собачьих упряжках «ВОЛГА КВЕСТ 2020»
Ювелирные украшения и ордена: в Самаре распродадут имущество Газбанка
Ювелирные украшения и ордена: в Самаре распродадут имущество «Газбанка»
В Самаре ищут места для организации обсерваторов для двухнедельного карантина по коронавирусу
В Самаре ищут места для организации обсерваторов для двухнедельного карантина по коронавирусу
Баскетбольная Самара в матче Суперлиги переиграла соперников из Сургута
Баскетбольная «Самара» в матче Суперлиги переиграла соперников из Сургута
В Самаре три жилых дома признали памятниками архитектуры Теперь жильцам придется согласовывать все ремонтные работы.
В Самаре три жилых дома признали памятниками архитектуры
Жители России смогут выбрать любую национальность
Жители России смогут выбрать любую национальность
сегодня  Понедельник, 10 февраля, 13:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/02:
USD 63.47
0.67
EUR 69.63
0.55
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре реконструируют горнолыжную базу «Чайка»

10 февраля 2020 13:18
35
В Самаре реконструируют горнолыжную базу Чайка
Соглашение планируют заключить уже в этом году.

Власти Самары сформировали список объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Сегодня, 10 февраля, стало известно, что в Самаре местные власти внесли в список объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, горнолыжную базу «Чайка». Объект располагается в Красноглинском районе Самары в поселке Управленческий. Таким образом, чиновники хотят реконструировать «горнолыжку», построенную в 1974 году.

Отметим, что территория базы «Чайка» имеет площадь 350,3 квадратных метров.

Соглашение планируют заключить уже в этом году.

Напомним, не так давно на горнолыжной базе произошел неприятный инцидент. На спортивных сборах дети были искусаны клопами. После поступления жалобы сразу же были проверены все остальные номера - клопов обнаружено не было. Кроме того, в декабре 2019 года проводилась плановая санитарная обработка всех гостиничных номеров, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
10 февраля 2020  13:18
В Самаре реконструируют горнолыжную базу Чайка
В Самаре реконструируют горнолыжную базу «Чайка»
Соглашение планируют заключить уже в этом году. Благоустройство региона
34
10 февраля 2020  12:49
В Самаре три жилых дома признали памятниками архитектуры Теперь жильцам придется согласовывать все ремонтные работы.
В Самаре три жилых дома признали памятниками архитектуры
Теперь жильцам придется согласовывать все ремонтные работы. Благоустройство региона
52
10 февраля 2020  09:59
В Новокуйбышевске 304 дорожных знака отмыли от граффити
В Новокуйбышевске 304 дорожных знака отмыли от граффити
В прошлом году городу-спутнику Самары пришлось провести большую работу по содержанию и оснащению дорожными знаками. Благоустройство региона
151
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
6 февраля 2020  20:27
Красивый диван в гостиную: как выбрать?
Красивый диван в гостиную: как выбрать?
 Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
177
22 января 2020  07:43
Рулонные шторы
Рулонные шторы
 Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
534
26 декабря 2019  09:53
Выбор холодильника: на что обратить внимание
Выбор холодильника: на что обратить внимание
 Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый.  Капитальный ремонт в Самаре
456
Весь список
Всё в Дом
7 февраля 2020  15:56
Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
 Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов.  Всё в Дом
110
5 февраля 2020  23:13
Как выбрать массажное кресло
 Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
98
27 января 2020  22:36
Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
 Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
353
Весь список
ЖКХ
10 февраля 2020  12:26
Организация Профсоюз СССР призывает не платить за потреблённую воду, суды с ними не согласны
Организация «Профсоюз СССР» призывает не платить за потреблённую воду, суды с ними не согласны
В связи с этим «РКС-Самара» разъясняют ситуацию. ЖКХ
57
10 февраля 2020  11:36
Дефектоскопист Т Плюс в Самаре стал лучшим на отборочном этапе Всероссийского конкурса
Дефектоскопист «Т Плюс» в Самаре стал лучшим на отборочном этапе Всероссийского конкурса
Всего в конкурсе принимали участие представители 13 предприятий. ЖКХ
83
10 февраля 2020  09:36
Областной Фонд капремонта подвел итоги работы за минувший год
Областной Фонд капремонта подвел итоги работы за минувший год
Основной темой беседы стало обсуждение контроля качества выполненных ремонтных работ и роль общественности.  ЖКХ
123
Весь список

Экология
7 февраля 2020  13:49
В Сызранском районе обезопасили памятники природы площадью 527 га
В Сызранском районе обезопасили памятники природы площадью 527 га
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области. Экология
290
4 февраля 2020  12:49
Погода в Самарской области побила сразу два рекорда
Погода в Самарской области побила сразу два рекорда
В последний раз аномалия была зафиксирована в 1980 и 2015 годах. Экология
351
4 февраля 2020  11:27
В Самаре разберутся с полигоном промышленных отходов «Зубчаниновка»
В Самаре разберутся с полигоном промышленных отходов «Зубчаниновка»
Ликвидировать опасный объект должны уже в этом году. Экология
245
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
606
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2446
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
943
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2015
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1540
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1134
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
342
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1147
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1634
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1648
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1964
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3088
Весь список

Мероприятия
Стартовал прием заявок на массовую лыжную гонку "Лыжня России" в Самаре
В Самаре состоялись первенство и чемпионат Самарской области по спортивной гимнастике
В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные