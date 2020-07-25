В Самаре рабочие переносят опасную остановку у рынка «Норд»
25 июля 2020 10:51
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В Самаре рабочие начали оборудовать площадку для новой остановки общественного транспорта у рынка «Норд». Об этом 63.RU сообщили местные жители.
— На XXII Партсъезде, после моста, дорожная служба установила на проезжей части пластиковые ограждения и знаки. Рабочие пробили асфальт, привезли бордюрные камни. Неужели остановку новую сделают? Про удобство не ручаюсь, но то, что станет безопаснее — это факт, — рассказали горожане.
Источник в Департаменте транспорта сообщил 63.RU, что на этом месте действительно корректируют схему дорожного движения.
О переносе остановки общественного транспорта у рынка «Норд» стало известно ещё весной 2019-го года. По словам чиновников мэрии города, этот вид работ войдет в планы по реконструкции Заводского шоссе. Тогда предполагалось передвинуть остановку ближе к улице Рыльской, недалеко от пешеходного перехода.
Участок XXII Партсъезда около рынка — очень опасный. Часто горожане переходят дорогу в неположенном месте, чтобы сократить путь до остановки общественного транспорта. Трамвайные пути находятся посередине проезжей части. Как результат — несколько смертельных ДТП. Власти планируют убрать эту остановку.
Фото: скрин видео: «ДТП 163 Самара» / Vk.com
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