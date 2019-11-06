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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре опять некому отлавливать бездомных собак

6 ноября 2019 11:00
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В Самаре опять некому отлавливать бездомных собак
Мэрия не нашла подрядчика, чтобы убрать животных с улиц.

Торги на оказание услуг по отлову и содержанию бездомных собак в Самаре признали несостоявшимися. Подрядчика для выполнения работ департамент городского хозяйства и экологии так и не нашел.

— По окончании срока проведения торгов мы не получили ни одной заявки, — сообщили представители конкурсной комиссии.

По всей видимости, теперь департаменту придется заново проводить торги. Чиновники планировали, что подрядчик отловит до конца года 2840 бездомных собак. Содержать животных собирались в приютах до тех пор, пока для них не найдут новых хозяев. За это обещали заплатить 6 769 367,20 рубля.

Это уже третьи неудачные торги для выбора подрядчика по отлову собак. Одной из причин сложившейся ситуации политики называют то, что представители бизнеса не хотят участвовать в торгах из-за низкой рентабельности. По региональному закону на одно животное должно быть потрачено не более 2500 рублей. На 2020 год норматив даже уменьшили.

Вариант решения проблемы предложили в губдуме. По мнению депутатов, лимит надо снять, пишет 63.ру.

Отметим, что проблема бродячих собак стоит в Самаре очень остро. Животные собираются в большие стаи и нередко ведут себя агрессивно по отношению не только к другим животным, но и к прохожим.
 
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Комментарии



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