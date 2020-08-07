В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»

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6 августа в Самаре состоялось заседание экспертного совета, где на основе предложений жителей обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара – город трудовой доблести». В состав совета вошли ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане Самары и Самарской области, историки, краеведы, архитекторы, представители политических партий и общественных объединений.Напомним, 2 июля 2020 года особые заслуги Куйбышева - запасной столицы, где ковалось оружие Победы отметил Президент России Владимир Путин. По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» Президент подписал Указ о присвоение 20 городам страны, в том числе, и Самаре, этого почетного звания. Согласно этому документу во всех городах к 9 мая 2021 году должны быть установлены единообразные стелы «Город трудовой доблести». Архитектурное решение памятных знаков будет выбрано на основе федерального конкурса, организованного Российским историческим обществом, собщает горадминистрация.Уже 3 июля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести самое широкое общественное обсуждение по выбору места установки памятной стелы и принять это важное решение вместе с людьми.С 27 июля по 3 августа прошел первый этап обсуждения – сбор мнений. Пункты приема предложений были открыты во всех районных Администрациях, а также в Администрации города, кроме того, можно было направить свое мнение в электронном виде.На первом этапе обсуждения жители Самары проявили высокую активность. Более 12 тысяч человек предложили свыше 100 мест возможного размещения стелы. Стоит отметить, что география предложений охватывает все девять районов областного центра.Управление главного архитектора Администрации Самары проанализировало наиболее популярные предложения жителей, исходя из высокого статуса стелы, особенности территорий и наличия подземных коммуникаций. Так, самарцы предлагают в качестве мест установки транспортные кольцевые развязки на Московском шоссе, на въездах в город. По мнению специалистов, это ограничит свободный доступ к памятному знаку, где будет нанесена и текстовая информация, раскрывающая суть звания «Самара – город трудовой доблести». В качестве общественных пространств для установки памятного знака рассматриваются также аэропорт Курумоч, Комсомольская площадь у Железнодорожного вокзала и район Безымянки, куда в годы войны со всей страны были эвакуированы десятки оборонных заводов.«Памятный знак должен олицетворять трудовой подвиг нашего города. Для жителей Куйбышева именно Безымянка стала символом Победы. И 9 мая 1945 года многие встретили в цехах предприятий, находящихся на Безымянке. Памятный знак должен быть установлен именно там – это будет справедливо», - уверен Глеб Алексушин, доктор исторических наук, профессор Самарского государственного экономического университета.«Для членов областной Общественной палаты важно установить стелу там, где будет обязательная доступность для жителей. Этот памятный знак должен стоять рядом с промышленными предприятиями, на Безымянке, например, на Аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров», - считает Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.«Самое главное то, что город наконец-то удостоился этой награды. Те люди, которые создавали победу, они были бы счастливы! И старики, и женщины, и дети-подростки, которые трудились на заводах. Я уверен, что этот знак должен быть доступен для многих. Чтобы гости города и жители, видя его, вспоминали героические страницы истории нашего города», - отметил Петр Кабытов, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ.В результате конструктивной дискуссии экспертному совету удалось выработать главные критерии, которым должно соответствовать место установки памятного знака «Самара – город трудовой доблести».Глава Самары Елена Лапушкина подвела итоги обсуждения: «Место, достойное установки стелы «Город трудовой доблести», конечно, выберут самарцы всенародным рейтинговым голосованием. Мы же сегодня сформулировали основные критерии, которым должно соответствовать это место. Это должны быть благоустроенная общественная территория, доступная для подхода, тем или иным образом связанная с историей города, которая должна быть наполнена патриотическими смыслами, раскрывать трудовой подвиг куйбышевцев в годы войны».Теперь экспертам предстоит обобщить все предложения, еще раз проработать список из 100 адресов, предложенных самарцами, и сформировать ТОП территорий, которые будут вынесены на общенародное рейтинговое голосование.Как отметила Глава Самары Елена Лапушкина, в 2021 году исполняется 80 лет с тех пор, как Куйбышев стал запасной столицей СССР. В 1941 году в нашем городе не только делали самолеты, боеприпасы, подшипники для фронта, Куйбышев стал культурной и дипломатической столицей страны. Кроме стелы «Самара – город трудовой доблести» на въездах в город, а также в знаковых местах, могут появиться новые памятные знаки в честь этого исторического события.