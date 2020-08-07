Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Самары спасли в парке выпь
Жители Самары спасли в парке выпь
В Самаре нашли тело пропавшего оренбуржца
В Самаре нашли тело пропавшего оренбуржца
В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»
Микрорайон Южный город хотят связать с Самарой ещё одним автобусным маршрутом
Микрорайон Южный город хотят связать с Самарой ещё одним автобусным маршрутом
Женскую парковку у казанского ЦУМа потребовали ликвидировать
Женскую парковку у казанского ЦУМа потребовали ликвидировать
В центре Самары на Волге погибла 72-летняя женщина
В центре Самары на Волге погибла 72-летняя женщина
В Самаре на Волге спасли двух мужчин
В Самаре на Волге спасли двух мужчин
В России запатентовали отечественный препарат от коронавируса
В России запатентовали отечественный препарат от коронавируса "Лейтрагин"
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.04
-0.24
EUR 86.62
0
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
9 августа около стадиона «Самара Арена» в рамках Дня физкультурника будет организована спортивная зона
Инспекторы ГИМС СО приняли участие во Всероссийском забеге
СОУНБ приглашает на онлайн-встречу с нашим земляком - писателем Михаилом Перепелкиным
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»

7 августа 2020 13:34
64
В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»
Более 12 тысяч человек предложили свыше 100 мест возможного размещения стелы.

6 августа в Самаре состоялось заседание экспертного совета, где на основе предложений жителей обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара – город трудовой доблести». В состав совета вошли ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане Самары и Самарской области, историки, краеведы, архитекторы, представители политических партий и общественных объединений.

Напомним, 2 июля 2020 года особые заслуги Куйбышева - запасной столицы, где ковалось оружие Победы отметил Президент России Владимир Путин. По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» Президент подписал Указ о присвоение 20 городам страны, в том числе, и Самаре, этого почетного звания. Согласно этому документу во всех городах к 9 мая 2021 году должны быть установлены единообразные стелы «Город трудовой доблести». Архитектурное решение памятных знаков будет выбрано на основе федерального конкурса, организованного Российским историческим обществом, собщает горадминистрация.

Уже 3 июля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести самое широкое общественное обсуждение по выбору места установки памятной стелы и принять это важное решение вместе с людьми.

С 27 июля по 3 августа прошел первый этап обсуждения – сбор мнений. Пункты приема предложений были открыты во всех районных Администрациях, а также в Администрации города, кроме того, можно было направить свое мнение в электронном виде.

На первом этапе обсуждения жители Самары проявили высокую активность. Более 12 тысяч человек предложили свыше 100 мест возможного размещения стелы. Стоит отметить, что география предложений охватывает все девять районов областного центра.

Управление главного архитектора Администрации Самары проанализировало наиболее популярные предложения жителей, исходя из высокого статуса стелы, особенности территорий и наличия подземных коммуникаций. Так, самарцы предлагают в качестве мест установки транспортные кольцевые развязки на Московском шоссе, на въездах в город. По мнению специалистов, это ограничит свободный доступ к памятному знаку, где будет нанесена и текстовая информация, раскрывающая суть звания «Самара – город трудовой доблести». В качестве общественных пространств для установки памятного знака рассматриваются также аэропорт Курумоч, Комсомольская площадь у Железнодорожного вокзала и район Безымянки, куда в годы войны со всей страны были эвакуированы десятки оборонных заводов.

«Памятный знак должен олицетворять трудовой подвиг нашего города. Для жителей Куйбышева именно Безымянка стала символом Победы. И 9 мая 1945 года многие встретили в цехах предприятий, находящихся на Безымянке. Памятный знак должен быть установлен именно там – это будет справедливо», - уверен Глеб Алексушин, доктор исторических наук, профессор Самарского государственного экономического университета.

«Для членов областной Общественной палаты важно установить стелу там, где будет обязательная доступность для жителей. Этот памятный знак должен стоять рядом с промышленными предприятиями, на Безымянке, например, на Аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров», - считает Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

«Самое главное то, что город наконец-то удостоился этой награды. Те люди, которые создавали победу, они были бы счастливы! И старики, и женщины, и дети-подростки, которые трудились на заводах. Я уверен, что этот знак должен быть доступен для многих. Чтобы гости города и жители, видя его, вспоминали героические страницы истории нашего города», - отметил Петр Кабытов, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ.

В результате конструктивной дискуссии экспертному совету удалось выработать главные критерии, которым должно соответствовать место установки памятного знака «Самара – город трудовой доблести».

Глава Самары Елена Лапушкина подвела итоги обсуждения: «Место, достойное установки стелы «Город трудовой доблести», конечно, выберут самарцы всенародным рейтинговым голосованием. Мы же сегодня сформулировали основные критерии, которым должно соответствовать это место. Это должны быть благоустроенная общественная территория, доступная для подхода, тем или иным образом связанная с историей города, которая должна быть наполнена патриотическими смыслами, раскрывать трудовой подвиг куйбышевцев в годы войны».

Теперь экспертам предстоит обобщить все предложения, еще раз проработать список из 100 адресов, предложенных самарцами, и сформировать ТОП территорий, которые будут вынесены на общенародное рейтинговое голосование.

Как отметила Глава Самары Елена Лапушкина, в 2021 году исполняется 80 лет с тех пор, как Куйбышев стал запасной столицей СССР. В 1941 году в нашем городе не только делали самолеты, боеприпасы, подшипники для фронта, Куйбышев стал культурной и дипломатической столицей страны. Кроме стелы «Самара – город трудовой доблести» на въездах в город, а также в знаковых местах, могут появиться новые памятные знаки в честь этого исторического события.
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
7 августа 2020  13:34
В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре обсудили шорт-лист мест для установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»
 На первом этапе обсуждения жители Самары проявили высокую активность. Более 12 тысяч человек предложили свыше 100 мест возможного размещения стелы. Благоустройство региона
60
7 августа 2020  11:54
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
В ближайшие три месяца специалисты проведут первичное обследование исторического объекта. Благоустройство региона
132
7 августа 2020  11:19
Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершен на 84%
Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершен на 84%
 Ранее на участке заменили дорожное покрытие, отремонтировали инженерные коммуникации, обновили имеющиеся и сделали дополнительные парковочные места. Благоустройство региона
133
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2793
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1498
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1520
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
3077
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
968
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1758
Весь список
ЖКХ
6 августа 2020  16:09
Организацию и ход работ по техническому перевооружению теплотрасс проверил специальный штаб, курирующий подготовку объектов городского хозяйства к зиме.
В Самаре на 11 участках теплотрасс завершаются ремонтные работы
Организацию и ход работ по техническому перевооружению теплотрасс проверил специальный штаб, курирующий подготовку объектов городского хозяйства к зиме. ЖКХ
392
6 августа 2020  11:48
Сотрудники «РКС-Самара» облагораживают горловины колодцев.
Сотрудники «РКС-Самара» облагораживают горловины колодцев
 Уже стали красивыми 9 водопроводных и канализационных колодцев в Октябрьском районе Самары, 8 – в процессе, а в планах – ещё десятки.  ЖКХ
308
5 августа 2020  16:42
На время работ с 10.00 6 августа до 08.00 7 августа будет отключено холодное водоснабжение по нескольким адресам.
На ул. Мичурина заменят две крупные задвижки: специалисты «РКС-Самара» проведут срочные аварийно-восстановительные работы
На время работ с 10.00 6 августа до 08.00 7 августа будет отключено холодное водоснабжение по нескольким адресам.  ЖКХ
585
Весь список

Экология
6 августа 2020  10:29
Богомолы атаковали Самару
Богомолы атаковали Самару
Жители региона все чаще сталкиваются с хищными насекомыми. Экология
316
5 августа 2020  11:15
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Тольятти
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Тольятти
 Они сохранятся до вечера. Экология
349
4 августа 2020  14:47
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
 В период с 5 по 7 августа в дневные часы местами по Самарской области ожидается жара 30-33 С. Экология
725
Весь список

Видео
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
587
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
801
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
510
3 августа 2020  10:20
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
 В комментариях пользователи называют юных спасателей молодцами.
Происшествия
601
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
11365
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
1010
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2636
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4100
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3544
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4519
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4626
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4635
Весь список

В центре внимания
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
7 августа 2020  12:42 
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
 В ближайшее время ожидается поставка металлических, оцинкованных профилей для устройства каркаса и кровли модульного здания ОВОП, в котором будут работать... Здравоохранение
110
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
7 августа 2020  11:54 
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
В ближайшие три месяца специалисты проведут первичное обследование исторического объекта. Благоустройство региона
132
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
7 августа 2020  09:10 
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
 При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек.  Культура
236
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
477
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
485
Весь список
Акценты
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
469
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
483
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.
6 августа 2020  17:51 
Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.  Политика региона
423
Весь список
Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
523
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
801
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
1370
Весь список
Новости Тольятти
6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
485
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
654
3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
821
Весь список