В Самаре на Мичурина появилась километровая прогулочная зона

Работы выполнены уже на 75%, сроки сдачи объекта 15 сентября.
Бульвар по улице Мичурина от Владимирской до Дачной расположен в Ленинском районе Самары на одной из центральных городских артерий.
Здесь ежедневно наблюдается большой пешеходный и транспортный трафик. Вполне закономерно, что жители района решили, что им явно не хватает уютной зоны для прогулок, променада, где можно передохнуть в тени деревьев. Почти 6,5 тысяч самарцев во время рейтингового голосования поддержали обновление этого места.
Прогулочный бульвар по улице Мичурина и одноименный сквер в этом году комплексно благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы выполнены уже на 75%, сроки сдачи объекта 15 сентября, но уже сейчас на обновленной территории жители охотно фотографируются, прогуливаются, сидят на скамейках.
На отремонтированной променадной зоне установили порядка 50 лавочек с деревянными настилами, похожие установлены на бульваре Металлургов и Крымской площади. Изюминка этого пространства – газонная решётка, которая обрамляет новые скамейки. Внутри решетки можно засеять траву, а также украсить её декоративным камнем.
Отремонтирована прилегающая к скверу дорога на улице Мичурина, пешеходные дорожки выложены плиткой, высажены порядка 200 деревьев и кустарников, завершается монтаж автополива на газонах, установлено новое освещение, в ближайшее время будет организована система видеонаблюдения, пишет Самру.ру
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