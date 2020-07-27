Уровень воды в озере на Металлурге в Самаре ниже нормы на метр

Ранее в водоем запустили микроводоросль хлореллу, которая вытеснит сине-зеленые водоросли, вызывающие цветение.
В Самаре продолжается наполнение водой озера в парке 50 лет Октября.
Как сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков, уровень воды постепенно поднимается.
"Осталось поднять ещё на метр от нормы, - уточнил он. - Вода чистая. Водоросли убирают ежедневно, вся живность чувствует себя очень хорошо".
Также напомним, что 23 июля в водоем запустили микроводоросль хлореллу, которая вытеснит сине-зеленые водоросли, вызывающие цветение. Таким образом, механическая очистка озера теперь сочетается с биологической реабилитацией, пишет Самру.ру
.
Добавить комментарий