Улицу Дачную в Самаре реконструируют только в 2022 году
7 февраля 2020 11:26
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Планируемые годы реконструкции улицы Дачной в Самаре - 2021-2022.
Об этом сообщили сегодня, 7 февраля, в департаменте градостроительства.
В настоящее время разрабатывается проект планировки территории для проведения работ, затем депстрой приступит к разработке проектно-сметной документации.
Напомним, реконструкцию хотят провести на всем протяжении дороги, от Московского шоссе до ул. Горной, пишет Самру.ру.
В конце 2019 года состоялись публичные слушания по проектам планировки и межевания.
Состояние проезжей части улицы давно беспокоит горожан. С другой стороны, местные жители высказались против развязки на пересечении Дачной-Московское шоссе, опасаясь, что дома будут стоять практически на дороге.
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