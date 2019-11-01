Спортивная площадка построена для жителей села Новое Ермаково Камышлинского района

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Площадка примыкает к школе и детскому саду. "Сельские спортплощадки очень востребованы среди детского и взрослого населения. Для учащихся школы и воспитанников детсада площадка станет хорошим подспорьем для тренировок, — отметил глава сельского поселения Минсагит Шайхутдинов.



А еще недавно здесь был пустырь!

В рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Спорт - Норма Жизни" здесь построена спортплощадка 20х40 метров, современный искусственный газон, ограждение, освещение, сообщает в твиттере Минспорта региона.