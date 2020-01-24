Самарцы выберут место установки скульптурной композиции «Аленький цветочек»
24 января 2020 11:33
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В конце прошлого года в Самаре прошло заседание рабочей группы, в ходе которого была рассмотрена общественная инициатива по увековечиванию памяти Аксаковых в скульптурной композиции «Аленький цветочек», изображающей Сергея Тимофеевича Аксакова, его сына Григория Сергеевича Аксакова и внучку Оленьку, для которой была написана одноименная сказка.
Напомним, семья Аксаковых своей жизнью, творчеством и делами тесно связана с Самарским краем. Более 27 лет жизни видный государственный и общественный деятель, Почетный гражданин Самары Григорий Аксаков провел в Самаре. В разные годы он был вице-губернатором, губернатором, губернским предводителем дворянства, гласным губернского земского собрания и гласным городской Думы.
Время губернаторства Г.С. Аксакова в Самарской губернии – время подготовки и осуществления ряда российских реформ, последовавших за отменой крепостного права, время значительного развития просвещения и здравоохранения, развития транспорта и связи, проведения городской и судебной реформ.
Администрацией городского округа Самара организовано голосование по определению возможного места установки данной скульптурной композиции.
В качестве предполагаемых мест установки композиции определены следующие территории:
- сквер на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской (В Самаре Г.С. Аксаков и его дочь Ольга жили в доме на пересечении улиц Саратовской и Алексеевской (ныне Фрунзе и Красноармейской) напротив известного дома Курлиных. До настоящего времени дом не сохранился, а на его месте находится сквер);
- ул. Фрунзе, 116 (Здесь проживала семья Григория Аксакова с 1855 по 1858 год, в приобретенной в 1849 году супругой Софьей Александровной Аксаковой усадьбе. Это здание не сохранилось, а на его месте было построено новое здание Губернской земской управы в псевдорусском стиле в 1900 году по проекту известного архитектора Александра Зелененко);
- ул. Степана Разина, 78 (Сохранился и действует Вознесенский собор. 27 февраля 1891 года в соборе прошла литургия по усопшему Почётному гражданину города Самары Г.С. Аксакову, который 27 лет своей жизни посвятил развитию экономики, просвещения, культуры и здравоохранения Самарской губернии. Ольга Григорьевна и Сергей Григорьевич Аксаковы всегда посещали Вознесенский собор, когда бывали в Самаре).
Проголосовать можно на официальной странице Администрации городского округа Самара в социальной сети в ВКонтакте - https://vk.com/wall-74315431_12543 .
Замечания и предложения можно направлять в срок до 5 февраля 2020 года на электронную почту info-samculture@yandex.ru (телефон контакта 332-42-60), сообщает горадминистрация
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Комментарии
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24 января 2020 11:51
Перечень домов прилагается. Благоустройство региона
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24 января 2020 11:33
Замечания и предложения можно направлять в срок до 5 февраля. Благоустройство региона
87
23 января 2020 11:58
Ремонт планируется завершить к 15 февраля. Благоустройство региона
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