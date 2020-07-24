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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцы просят восстановить сквер с фонтанами на улице Гагарина

24 июля 2020 09:59
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Самарцы просят восстановить сквер с фонтанами на улице Гагарина
Сейчас территория выглядит запущенной. Когда-то там работали фонтаны с фигурками по сказкам А.С. Пушкина, был даже теннисный корт. 

Жители Самары написали открытое письмо губернатору региона Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой благоустроить старый сквер вдоль улицы Гагарина между домами ул. Гагарина 48, 52 / Артемовская 15, 17.
Сейчас территория выглядит запущенной. Когда-то там работали фонтаны с фигурками по сказкам А.С. Пушкина, был даже теннисный корт. Оба фонтана засыпали в 1990-е. В старом сквере разрушен асфальт, нет освещения, заваливаются световые опоры, нет урн и скамеек и т.д.

"Для увеличения досугового потенциала, а также в образовательных, культурных, просветительских целях жители микрорайона просят воссоздать зону отдыха, два фонтана и разбить сквер на указанной выше территории. Так как сейчас она находится в ужасном и неприемлемом состоянии: не соответствует требованиям к организации городского пространства и облику современного города", - говорится в письме.

Также в нем отмечается, что вопрос особенно актуален в связи с планирующимся строительством новых многоэтажек на месте аварийных домов, которые должны расселить и снести.

"Дмитрий Игоревич, Елена Владимировна, мы являемся свидетелями безразличного отношения к проблемам населения, - пишут авторы письма. - Многочисленные проблемы нашего микрорайона жители не раз озвучивали и обращались с просьбой о помощи на протяжении многих лет. Но нас как будто не слышат".

На обращение уже отреагировала глава города. Елена Лапушкина предложила рассмотреть проект и обсудить инициативу на личном приеме, пишет Самру.ру.
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Комментарии


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