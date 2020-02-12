Самарцы определили ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования для комплексного благоустройства в 2021 году

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№ п/п Район Наименование территории 1 Советский Сквер Экономистов (территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера) 2 Октябрьский Сквер Памяти Борцам революции (в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садовой), в том числе территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх. Е.Н. Максимова, 1932 г .» 3 Красноглинский Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка 4 Куйбышевский Ерик Парк (ЖК «Волгарь») 5 Красноглинский Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий 6 Советский Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной) 7 Промышленный Парк «Воронежские озера» 8 Кировский Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова 9 Ленинский Сквер Аксаковых в районе д. 161 по ул. Фрунзе 10 Промышленный Штутгартский бульвар (Сквер Советско-Болгарской Дружбы) 11 Красноглинский Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13 12 Кировский Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской 13 Железнодорожный Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина) 14 Советский Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной) 15 Кировский Сквер по Зубчаниновскому шоссе 16 Куйбышевский Сквер имени Куйбышева 17 Промышленный Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» 18 Самарский Сквер на Хлебной площади 19 Железнодорожный Бульвар по ул. Чернореченской 20 Октябрьский Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского

С 30 января 2020 года до 8 февраля 2020 года на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара жители вносили свои предложения по отбору общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2021 году. На общественное обсуждение было предложено 93 общественные территории, которые включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда» и требуют выполнения работ по благоустройству. Всего от жителей поступило более 26 тысяч предложений.В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений сформирован перечень 20 общественных территорий для рейтингового интернет-голосования, которое будет проходить с 26 февраля 2020 года по 1 марта 2020 года.Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями в районах. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства. Скверы, бульвары, парки, вошедшие в ТОП-20, являются знаковыми для каждой отдельной территории и города в целом. Традиционно, всестороннее обсуждения проектов благоустройства пользуется большой популярностью у жителей и представителей профессионального сообщества: архитекторов, убранистов, студентов профильных ВУЗ-ов.Общая задача сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений, сообщает горадминистрация.Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь:https://cloud.mail.ru/public/4fKq/2WkFzHCsr.Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование, на 2021 год