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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцы определили ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования для комплексного благоустройства в 2021 году

12 февраля 2020 10:00
78
Самарцы определили ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования для комплексного благоустройства в 2021 году
Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями в районах.

С 30 января 2020 года до 8 февраля 2020 года на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара жители вносили свои предложения по отбору общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2021 году. На общественное обсуждение было предложено 93 общественные территории, которые включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда» и требуют выполнения работ по благоустройству. Всего от жителей поступило более 26 тысяч предложений.
В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений сформирован перечень 20 общественных территорий для рейтингового интернет-голосования, которое будет проходить с 26 февраля 2020 года по 1 марта 2020 года.

Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями в районах. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства. Скверы, бульвары, парки, вошедшие в ТОП-20, являются знаковыми для каждой отдельной территории и города в целом. Традиционно, всестороннее обсуждения проектов благоустройства пользуется большой популярностью у жителей и представителей профессионального сообщества: архитекторов, убранистов, студентов профильных ВУЗ-ов.
Общая задача сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений, сообщает горадминистрация.
Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь:
https://cloud.mail.ru/public/4fKq/2WkFzHCsr.


Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование, на 2021 год

№ п/п

Район

Наименование территории

1

Советский

Сквер Экономистов (территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера)

2

Октябрьский

Сквер Памяти Борцам революции (в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садовой), в том числе территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх. Е.Н. Максимова, 1932 г

3

Красноглинский

Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка

4

Куйбышевский

Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)

5

Красноглинский

Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий

6

Советский

Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной)

7

Промышленный

Парк «Воронежские озера»

8

Кировский

Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

9

Ленинский

Сквер Аксаковых в районе д. 161 по ул. Фрунзе

10

Промышленный

Штутгартский бульвар (Сквер Советско-Болгарской Дружбы)

11

Красноглинский

Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13

12

Кировский

Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

13

Железнодорожный

Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)

14

Советский

Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

15

Кировский

Сквер по Зубчаниновскому шоссе

16

Куйбышевский

Сквер имени Куйбышева

17

Промышленный

Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»

18

Самарский

Сквер на Хлебной площади

19

Железнодорожный

Бульвар по ул. Чернореченской

20

Октябрьский

Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского

 


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Комментарии


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