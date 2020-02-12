Самарцы определили ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования для комплексного благоустройства в 2021 году
12 февраля 2020 10:00
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С 30 января 2020 года до 8 февраля 2020 года на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара жители вносили свои предложения по отбору общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2021 году. На общественное обсуждение было предложено 93 общественные территории, которые включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда» и требуют выполнения работ по благоустройству. Всего от жителей поступило более 26 тысяч предложений.
В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений сформирован перечень 20 общественных территорий для рейтингового интернет-голосования, которое будет проходить с 26 февраля 2020 года по 1 марта 2020 года.
Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями в районах. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства. Скверы, бульвары, парки, вошедшие в ТОП-20, являются знаковыми для каждой отдельной территории и города в целом. Традиционно, всестороннее обсуждения проектов благоустройства пользуется большой популярностью у жителей и представителей профессионального сообщества: архитекторов, убранистов, студентов профильных ВУЗ-ов.
Общая задача сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений, сообщает горадминистрация.
Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь:
https://cloud.mail.ru/public/4fKq/2WkFzHCsr.
Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование, на 2021 год
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