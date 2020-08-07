Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами

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Знаменитая дача купца Головкина – уникальный памятник архитектуры эпохи модерн – должна стать центром притяжения творческой молодежи региона – художников, архитекторов, дизайнеров. Напомним, памятник архитектуры планировалось закрепить за Политехом в федеральной собственности. Теперь, когда вуз принял его на баланс и определил подрядчика на выполнение проектных работ по реставрации, начинается, собственно, подготовка к возвращению исторического облика объекта культурного наследия.В течение 80 дней исполнитель, указанный в договоре (документацию можно посмотреть на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, должен будет провести историко-архивные и инженерно-технологические исследования. В частности, сделать обмеры здания, скульптур слонов и нимфы, ознакомиться с литературными и графическими материалами, выполнить фотофиксацию.Займутся разработкой проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию комплекса дачи Константина Головкина специалисты ООО «САМТОРЕС-М». У компании есть соответствующие допуски – свидетельство СРО с видами работ на особо опасных объектах, лицензия МЧС и лицензия Министерства культуры РФ на реставрацию объектов культурного наследия, а главное – большой опыт. Ее сотрудники работали с такими объектами, как Самарский академический театр драмы им. М. Горького, Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, Дом Гидропроекта (ул. Самарская, 203 «Б»), комплекс Евангелическо-Лютеранской кирхи. Сейчас они продолжают реставрацию хоральной синагоги, фасадов Кухмистерской фон Вакано.Стоимость исследовательских работ на месте будущей архитектурной школы оценивается в 446,6 тысяч рублей. Эти средства выделит Политех из своего внебюджетного фонда, сообщает пресс-служба вуза.