Самарские активисты ОНФ обнаружили нарушения на пешеходных переходах возле крупнейших парков города
12 августа 2019 13:28
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В адрес регионального штаба ОНФ в Самарской области поступают обращения от граждан, которые сообщают, что на подходах к некоторым
паркам отсутствуют пешеходные переходы, что может создать аварийную ситуацию.
Активисты ОНФ провели рейд по сигналам жителей. В зоне риска оказались Парк Победы и Парк имени Юрия Гагарина.
Парк Победы, расположенный в границах улиц Аэродромной и Энтузиастов имеет два входа. Центральный оборудован дорожными знаками,
разметкой и освещением. Вход же со стороны улицы Энтузиастов вызывает опасения у жителей.
«Разметка, конечно, нужна, потому что парк это одно из мест, посещаемых с маленькими детьми. С этой стороны переходить дорогу не совсем
безопасно, особенно в темное время суток. Зебра давно стерлась, светофора здесь нет, фонаря тоже нет. И если по сумеркам мама с ребенком
будет переходить, могут не увидеть», - рассказала житель Советского района Александра Тихонова.
Четкий пешеходный переход помогает водителю вовремя сориентироваться и снизить скорость. Поэтому они обязательно должны быть
везде, где нужно, и особенно возле таких мест, как парки. Задача общественников выявить подобные участки и подать сигнал в департамент
городского хозяйства, чтобы такие территории были в приоритете в планах дорожников на обновление разметки и оборудование дорожными знаками.
В Парке имени Юрия Гагарина разметка на пешеходном переходе присутствует, активисты обнаружили другие нарушения, которые создают
неудобства гражданам.
«На данном пешеходном переходе мы обнаружили несколько нарушений. Первое – это очень высокий бордюр, то есть, ни инвалиды, ни мамы с
колясками не могут въехать на тротуар. Также пешеходный переход организован таким образом, что общественный транспорт, подъезжая к
остановке, перекрывает «зебру» и перейти дорогу пешеходам невозможно. По результатам мониторинга нами направлены письма с просьбой устранить
нарушения в департамент городского хозяйства, а также в администрации Промышленного и Советского внутригородских районов», - пояснил участник
региональной команды «Молодежки ОНФ» в Самарской области Джавид Садыхов.
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Комментарии
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Там отсутствуют пешеходные переходы. Благоустройство региона
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