Самарские активисты ОНФ обнаружили нарушения на пешеходных переходах возле крупнейших парков города

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В адрес регионального штаба ОНФ в Самарской области поступают обращения от граждан, которые сообщают, что на подходах к некоторымпаркам отсутствуют пешеходные переходы, что может создать аварийную ситуацию.Активисты ОНФ провели рейд по сигналам жителей. В зоне риска оказались Парк Победы и Парк имени Юрия Гагарина.Парк Победы, расположенный в границах улиц Аэродромной и Энтузиастов имеет два входа. Центральный оборудован дорожными знаками,разметкой и освещением. Вход же со стороны улицы Энтузиастов вызывает опасения у жителей.«Разметка, конечно, нужна, потому что парк это одно из мест, посещаемых с маленькими детьми. С этой стороны переходить дорогу не совсембезопасно, особенно в темное время суток. Зебра давно стерлась, светофора здесь нет, фонаря тоже нет. И если по сумеркам мама с ребенкомбудет переходить, могут не увидеть», - рассказала житель Советского района Александра Тихонова.Четкий пешеходный переход помогает водителю вовремя сориентироваться и снизить скорость. Поэтому они обязательно должны бытьвезде, где нужно, и особенно возле таких мест, как парки. Задача общественников выявить подобные участки и подать сигнал в департаментгородского хозяйства, чтобы такие территории были в приоритете в планах дорожников на обновление разметки и оборудование дорожными знаками.В Парке имени Юрия Гагарина разметка на пешеходном переходе присутствует, активисты обнаружили другие нарушения, которые создаютнеудобства гражданам.«На данном пешеходном переходе мы обнаружили несколько нарушений. Первое – это очень высокий бордюр, то есть, ни инвалиды, ни мамы сколясками не могут въехать на тротуар. Также пешеходный переход организован таким образом, что общественный транспорт, подъезжая костановке, перекрывает «зебру» и перейти дорогу пешеходам невозможно. По результатам мониторинга нами направлены письма с просьбой устранитьнарушения в департамент городского хозяйства, а также в администрации Промышленного и Советского внутригородских районов», - пояснил участникрегиональной команды «Молодежки ОНФ» в Самарской области Джавид Садыхов.