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Реставрацию самарской Фабрики-кухни возобновят осенью

19 июня 2019 11:59
73
Реставрацию самарской Фабрики-кухни возобновят осенью Предыдущая попытка с крахом провалилась.
Предыдущая попытка с крахом провалилась.

В одном из самых ярких памятников архитектуры Самары скоро закипит работа. Здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова вновь начнут реставрировать осенью. О такой вероятности сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн после заседания рабочей группы Минкульта РФ.

— До 1 июля Третьяковская галерея должна принять всю рабочую документацию по проекту, который создан Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими (ЦНРП). Качество реставрации будут внимательно контролировать соответствующие структуры. Учитывая, что объект закрыт, тепловой контур у него установлен, весь противоаварийный функционал выполнен, определенные виды работ можно проводить и в зимнее время, — рассказал Александр Хинштейн.
Параллельно власти будут заниматься процедурой передачи здания Фабрики-кухни и земельного участка под ним с баланса РОСИЗО на баланс Третьяковской галереи. Открыть филиал планируют к осени 2021 года, пишет 63.ру.

Фото: Регина Валеева
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