Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершен на 84%

Подрядчику еще предстоит благоустройство газонов, установка нескольких светофоров и дорожных знаков.
В Самаре продолжается ремонт ул. Ленинской на участке от Полевой до улицы Чкалова.
Ее обновляют от фасада до фасада. В настоящее время готовность составляет уже 84%, на дорогу наносят разметку.
Ранее на участке заменили дорожное покрытие, отремонтировали инженерные коммуникации, обновили имеющиеся и сделали дополнительные парковочные места (плюс 25 машиномест). Старое асфальтобетонное покрытие на большей части тротуаров заменили на плитку. Уклон тротуаров скорректирован, чтобы дождевая и талая вода не подтапливала дворы и подвалы.
Подрядчику еще предстоит благоустройство газонов, установка нескольких светофоров и дорожных знаков.
В 2021 году ремонт на Ленинской продолжится - от дома №1 до улицы Чкалова. Таким образом, она будет обновлена на всем протяжении, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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