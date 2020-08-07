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Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершен на 84%

7 августа 2020 11:19
134
Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершен на 84%
Подрядчику еще предстоит благоустройство газонов, установка нескольких светофоров и дорожных знаков.

В Самаре продолжается ремонт ул. Ленинской на участке от Полевой до улицы Чкалова.

Ее обновляют от фасада до фасада. В настоящее время готовность составляет уже 84%, на дорогу наносят разметку.

Ранее на участке заменили дорожное покрытие, отремонтировали инженерные коммуникации, обновили имеющиеся и сделали дополнительные парковочные места (плюс 25 машиномест). Старое асфальтобетонное покрытие на большей части тротуаров заменили на плитку. Уклон тротуаров скорректирован, чтобы дождевая и талая вода не подтапливала дворы и подвалы.

Подрядчику еще предстоит благоустройство газонов, установка нескольких светофоров и дорожных знаков.

В 2021 году ремонт на Ленинской продолжится - от дома №1 до улицы Чкалова. Таким образом, она будет обновлена на всем протяжении, пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com


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