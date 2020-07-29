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Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре завершится раньше срока

29 июля 2020 13:24
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Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре завершится раньше срока
Завершение реконструкции этого участка дороги планировалось в конце этого года.

Напомним, что реконструкция участка на улице Ленинской стартовала в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в начале мая 2020 года.

По плану ремонт должен закончился в конце этого года, но общий объём проделанной работы и присутствие тяжёлой техники ускоряет процесс ремонта. Реконструкция дорожного полотна находится под строгим контролем губернатора Дмитрий Азаров. Накануне глава региона лично проконтролировал ход реконструкции проезжей части на улице Победы и проспекте Кирова, пишет ПроГородСамара.

Фото pixabay.com


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Комментарии


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