Проект реконструкции Самарского театра драмы ждет согласования губернатора

На временную площадку театр готовится переехать в июне следующего года.
Проект реконструкции драмтеатра уже прошел ряд градостроительных советов и теперь, по словам директора театра Яны Егоровой, находится на согласовании у губернатора Дмитрия Азарова. Об этом Яна Егорова рассказала в интервью газете «Самарское обозрение».
«Дмитрий Азаров должен выбрать один из двух вариантов расположения новой малой сцены, — рассказала г-жа Егорова в интервью „СО“. — Одновременно с реставрацией основной сцены здания будет построена новая малая на 250 мест, и есть два варианта ее размещения: под кровлей или в подземном этаже».
На временную площадку театр готовится переехать в июне следующего года, пишет СО ОНЛАЙН
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Найдутся ли деньги на реконструкцию, остается под вопросом. «Это уже вопрос к федеральному бюджету. Но театр требует реконструкции», — отметила Яна Егорова.
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