Определен адресный перечень территорий Самары, на которых смонтируют новогоднюю иллюминацию
15 ноября 2019 10:59
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В Самаре с ноября ведется подготовка к новогодним праздникам в части украшения территории города новогодней иллюминацией. В настоящее время продолжается установка светодинамических фигур и «фонтанов», которые имеются в наличии и в предыдущие годы использовались для создания праздничного декора на улицах, площадях, в скверах, парках и т.д. На этой неделе стартовало и размещение гирлянд на деревьях – украсят больше тысячи. На следующей неделе начнутся поставки от производителя новых светодиодных инсталляций. Напомним, они появятся в общественных пространствах, комплексно благоустроенных в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Также склон у монумента Славы подсветит каскадный «фонтан», сообщает горадминистрация.
По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, перечень мест, где электромонтеры подведомственного муниципального предприятия «Самарагорсвет» разместят элементы иллюминации, уже определен:
- ул. Гагарина, 13 (сквер «Камень космонавту») – фонтан светодиодный - 1 шт.;
- парк Щорса – клип-лайт светодиодный - 300 м;
- парк Щорса – гирлянда елочная - 2 шт.;
- сквер им. Мичурина – светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 15 шт.;
- ул. Садовая/ул. Ярмарочная (у Администрации Ленинского внутригородского района) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 6 шт.;
- Струковский сад - клип-лайт светодиодный - 500 м;
- Струковский сад – гирлянда «бахрома» - 10 шт.;
- Струковский сад – лазерный проектор - 4 шт.;
- Струковский сад – светодиодная надпись «С новым годом» - 1 шт.;
- ул. Кишиневская, 13 (площадь у ДК «Нефтяников») - композиция
«Жар-птица» - 1 шт.;
- ул. Кишиневская, 13 (площадь у ДК «Нефтяников») - светодиодная композиция «Фонтан «Царевна Лягушка» - 1 шт.;
- сквер «Дубовая роща» - клип-лайт светодиодный - 100 м;
- сквер «Дубовая роща» - гирлянда «бахрома» - 10 шт.;
- сквер «Дубовая роща» - гирлянда светодиодная - 4 шт.;
- сквер «Дубовая роща» - прожектор светодиодный - 6 шт.;
- пересечение ул. Победы и ул. Гагарина (сквер Самарских Космонавтов) - светодиодная композиция «Фонтан «Ледяной фонтан» - 1 шт.;
- сквер Самарских Космонавтов - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 32 шт.;
- парк Дружбы – бэлт-лайт (светодиодные лампы) - 200 м;
- парк Дружбы – клип-лайт светодиодный - 1000 м;
- парк Дружбы – прожектор (мультиколор) светодиодный - 10 шт.;
- парк Победы – бэлт-лайт (светодиодные лампы) - 150 м;
- парк Победы – клип-лайт светодиодный - 600 м;
- парк Победы – гирлянда елочная- 10 шт.;
- пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 21 (ДК «Чайка») – светодинамическая композиция «Купидон» - 1 шт.;
- дорога вдоль стадиона «Салют» - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 34 шт.;
- ДК «Октябрь» пос. Мехзавод - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 20 шт.;
- проходная завода ПАО «Салют» (Московское шоссе, 20 км, 8) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 3 шт.;
- пос. Красная Глинка, ул. Батайская - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 48 шт.;
- пос. Мехзавод ДК «Октябрь» - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 3 шт.;
- сквер академика Кузнецова - клип-лайт светодиодный - 200 м;
- бульвар по ул. Стара-Загора от здания бывшего кинотеатра «Шипка» до ул. Ново-Вокзальная - светодинамическая композиция «Царский павлин» - 1 шт.;
- бульвар по ул. Стара-Загора от здания бывшего кинотеатра «Шипка» до ул. Ново-Вокзальная - светодинамическая композиция «»Фонтан «Хрустальный» - 1 шт.;
- пр. Кирова, 72А (Самарский центр искусств) – композиция ОПК «Птица» - 1 шт.;
- пр. Кирова от ул. Вольская до ул. Победы - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 24 шт.;
- парк Юрия Гагарина – бэлт-лайт (светодиодные лампы) - 300 м;
- парк Юрия Гагарина - клип-лайт светодиодный - 1500 м;
- парк Юрия Гагарина - гирлянда елочная - 5 шт.;
- парк Юрия Гагарина – дюралайт светодиодный - 50 м;
- парк Юрия Гагарина – прожектор светодиодный - 12 шт.;
- парк Юрия Гагарина – фигура объемная светодиодная - 1 шт.;
- парк «Воронежские озера» - клип-лайт светодиодный - 300 м;
- парк «Воронежские озера» - прожектор светодиодный - 5 шт.;
- парк «Воронежские озера» - гирлянда «бахрома» - 16 шт.;
- парк «Молодежный» - клип-лайт светодиодный - 500 м;
- Аллея Трудовой Славы (от пр. Кирова в сторону ул. Краснодонская) - светодинамическая композиция «Самолет с летчиком» - 1 шт.;
- площадь им. Мочалова - светодинамическая композиция «Царский павлин» - 1 шт.;
- сквер «Школьная аллея» - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 35 шт.;
- Аллея Трудовой Славы (от ул. Советская до ул. Юбилейная) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 32 шт.;
- Аллея Трудовой Славы (от пр. Кирова до ул. Краснодонская) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 6 шт.;
- площадь им. Кирова (со стороны ул. Физкультурная) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 14 шт.;
- парк 50-летия Октября - клип-лайт светодиодный - 600 м;
- пр. Ленина от ул. Первомайская до ул. Осипенко, пр. Ленина от
ул. Челюскинцев к ул. Ново-Садовая - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 56 шт.
Дополнительно новая новогодняя иллюминация будет установлена по следующим адресам:
- склон площади Славы – каскадный фонтан;
- Крымская площадь – композиция «Фонтан»;
- Крымская площадь – композиция «Деревья»;
- пр. Ленина на участке от ул. Полевая к ул. Ново-Садовая – консоли на железобетонных опорах;
- сквер им. Фадеева (пр. Ленина) – консоли на декоративных консолях;
- бульвар Металлургов (от ул. М. Авейде до ул. Алма-Атинская) – консоли на металлических опорах;
- пр. Кирова от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная (пешеходная дорожка около собора Кирилла и Мефодия) - консоли на железобетонных опорах;
- украшение деревьев светодиодными композициями «Звезда», «Месяц», «Сириус», «Свеча» по улицам Революционная и Спортивная, а также в сквере Санфировой.
Планируется, что иллюминация заработает к 1 декабря.
Также свой вклад в создание новогоднего настроения традиционно внесут Администрации внутригородских районов Самары, которым тоже примут активное участие в украшении своих территорий, в том числе иллюминацией.
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Комментарии
Благоустройство региона
15 ноября 2019 10:59
В настоящее время продолжается установка светодинамических фигур и «фонтанов». Благоустройство региона
143
14 ноября 2019 16:34
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы. Благоустройство региона
282
14 ноября 2019 14:01
Работы должны быль выполнены в течение месяца. Благоустройство региона
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