Определен адресный перечень территорий Самары, на которых смонтируют новогоднюю иллюминацию

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В Самаре с ноября ведется подготовка к новогодним праздникам в части украшения территории города новогодней иллюминацией. В настоящее время продолжается установка светодинамических фигур и «фонтанов», которые имеются в наличии и в предыдущие годы использовались для создания праздничного декора на улицах, площадях, в скверах, парках и т.д. На этой неделе стартовало и размещение гирлянд на деревьях – украсят больше тысячи. На следующей неделе начнутся поставки от производителя новых светодиодных инсталляций. Напомним, они появятся в общественных пространствах, комплексно благоустроенных в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Также склон у монумента Славы подсветит каскадный «фонтан», сообщает горадминистрация.По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, перечень мест, где электромонтеры подведомственного муниципального предприятия «Самарагорсвет» разместят элементы иллюминации, уже определен:- ул. Гагарина, 13 (сквер «Камень космонавту») – фонтан светодиодный - 1 шт.;- парк Щорса – клип-лайт светодиодный - 300 м;- парк Щорса – гирлянда елочная - 2 шт.;- сквер им. Мичурина – светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 15 шт.;- ул. Садовая/ул. Ярмарочная (у Администрации Ленинского внутригородского района) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 6 шт.;- Струковский сад - клип-лайт светодиодный - 500 м;- Струковский сад – гирлянда «бахрома» - 10 шт.;- Струковский сад – лазерный проектор - 4 шт.;- Струковский сад – светодиодная надпись «С новым годом» - 1 шт.;- ул. Кишиневская, 13 (площадь у ДК «Нефтяников») - композиция«Жар-птица» - 1 шт.;- ул. Кишиневская, 13 (площадь у ДК «Нефтяников») - светодиодная композиция «Фонтан «Царевна Лягушка» - 1 шт.;- сквер «Дубовая роща» - клип-лайт светодиодный - 100 м;- сквер «Дубовая роща» - гирлянда «бахрома» - 10 шт.;- сквер «Дубовая роща» - гирлянда светодиодная - 4 шт.;- сквер «Дубовая роща» - прожектор светодиодный - 6 шт.;- пересечение ул. Победы и ул. Гагарина (сквер Самарских Космонавтов) - светодиодная композиция «Фонтан «Ледяной фонтан» - 1 шт.;- сквер Самарских Космонавтов - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 32 шт.;- парк Дружбы – бэлт-лайт (светодиодные лампы) - 200 м;- парк Дружбы – клип-лайт светодиодный - 1000 м;- парк Дружбы – прожектор (мультиколор) светодиодный - 10 шт.;- парк Победы – бэлт-лайт (светодиодные лампы) - 150 м;- парк Победы – клип-лайт светодиодный - 600 м;- парк Победы – гирлянда елочная- 10 шт.;- пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 21 (ДК «Чайка») – светодинамическая композиция «Купидон» - 1 шт.;- дорога вдоль стадиона «Салют» - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 34 шт.;- ДК «Октябрь» пос. Мехзавод - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 20 шт.;- проходная завода ПАО «Салют» (Московское шоссе, 20 км, 8) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 3 шт.;- пос. Красная Глинка, ул. Батайская - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 48 шт.;- пос. Мехзавод ДК «Октябрь» - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 3 шт.;- сквер академика Кузнецова - клип-лайт светодиодный - 200 м;- бульвар по ул. Стара-Загора от здания бывшего кинотеатра «Шипка» до ул. Ново-Вокзальная - светодинамическая композиция «Царский павлин» - 1 шт.;- бульвар по ул. Стара-Загора от здания бывшего кинотеатра «Шипка» до ул. Ново-Вокзальная - светодинамическая композиция «»Фонтан «Хрустальный» - 1 шт.;- пр. Кирова, 72А (Самарский центр искусств) – композиция ОПК «Птица» - 1 шт.;- пр. Кирова от ул. Вольская до ул. Победы - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 24 шт.;- парк Юрия Гагарина – бэлт-лайт (светодиодные лампы) - 300 м;- парк Юрия Гагарина - клип-лайт светодиодный - 1500 м;- парк Юрия Гагарина - гирлянда елочная - 5 шт.;- парк Юрия Гагарина – дюралайт светодиодный - 50 м;- парк Юрия Гагарина – прожектор светодиодный - 12 шт.;- парк Юрия Гагарина – фигура объемная светодиодная - 1 шт.;- парк «Воронежские озера» - клип-лайт светодиодный - 300 м;- парк «Воронежские озера» - прожектор светодиодный - 5 шт.;- парк «Воронежские озера» - гирлянда «бахрома» - 16 шт.;- парк «Молодежный» - клип-лайт светодиодный - 500 м;- Аллея Трудовой Славы (от пр. Кирова в сторону ул. Краснодонская) - светодинамическая композиция «Самолет с летчиком» - 1 шт.;- площадь им. Мочалова - светодинамическая композиция «Царский павлин» - 1 шт.;- сквер «Школьная аллея» - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 35 шт.;- Аллея Трудовой Славы (от ул. Советская до ул. Юбилейная) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 32 шт.;- Аллея Трудовой Славы (от пр. Кирова до ул. Краснодонская) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 6 шт.;- площадь им. Кирова (со стороны ул. Физкультурная) - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 14 шт.;- парк 50-летия Октября - клип-лайт светодиодный - 600 м;- пр. Ленина от ул. Первомайская до ул. Осипенко, пр. Ленина отул. Челюскинцев к ул. Ново-Садовая - светодиодные гирлянды «String Light» (подсветка деревьев) - 56 шт.Дополнительно новая новогодняя иллюминация будет установлена по следующим адресам:- склон площади Славы – каскадный фонтан;- Крымская площадь – композиция «Фонтан»;- Крымская площадь – композиция «Деревья»;- пр. Ленина на участке от ул. Полевая к ул. Ново-Садовая – консоли на железобетонных опорах;- сквер им. Фадеева (пр. Ленина) – консоли на декоративных консолях;- бульвар Металлургов (от ул. М. Авейде до ул. Алма-Атинская) – консоли на металлических опорах;- пр. Кирова от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная (пешеходная дорожка около собора Кирилла и Мефодия) - консоли на железобетонных опорах;- украшение деревьев светодиодными композициями «Звезда», «Месяц», «Сириус», «Свеча» по улицам Революционная и Спортивная, а также в сквере Санфировой.Планируется, что иллюминация заработает к 1 декабря.Также свой вклад в создание новогоднего настроения традиционно внесут Администрации внутригородских районов Самары, которым тоже примут активное участие в украшении своих территорий, в том числе иллюминацией.