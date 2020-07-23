На улице Стара-Загора в Самаре наносят разметку

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В Самаре продолжается комплексный ремонт одной из основных городских магистралей – улицы Стара-Загора. Объект обновляют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Сегодня ночью производились работы по оснащению проезжей части средствами организации дорожного движения на участке от улицы Воронежской до кольцевой развязки на проспекте Кирова. Следует отметить, что подрядчик идет с опережением графика, однако ускоренные темпы не влияют на качество.«Нанесение разметки производится в соответствии с план-схемой, предусмотренной городским Департаментом транспорта после согласования с ГИБДД. За одну ночную смену выполняется порядка 500 квадратных метров», - пояснил заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.Поскольку движение на данной улице очень интенсивное, применяется термопластик, отличающийся повышенной устойчивостью - чтобы разметка прослужила как можно дольше.«Термопластик перемешивается со стеклошариками, которые обеспечивают светоотражающий эффект в ночное время суток. Термоплавкая смесь под воздействием температур нагревается до 200 – 210 градусов и наносится на асфальтобетонное покрытие. Материал полностью схватывается уже через 10 минут, после чего разрешается движение автотранспорта. Гарантия на разметку, нанесенную термопластиком, составляет один год», - рассказал инженер подрядной организации Илья Рыжов.При нанесении разметки ошибиться нельзя ни на миллиметр. В этом дорожным рабочим помогает бортовой компьютер, которым оснащена спецтехника для разметочных работ.«На ремонтируемом объекте на всех этапах осуществляется контроль качества. Так, при нанесении разметки контролируется ширина полосы, светоотражающая способность, а также соответствие ГОСТу и правилам дорожного движения», - отметил Кирилл Рябов.Согласно условиям муниципального контракта завершить ремонтные работы на объекте необходимо до конца октября текущего года, сообщает горадминистрация.