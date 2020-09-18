Кадастровая палата по Самарской области участвует в проекте «Аллея землеустроителей»

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Кадастровая палата по Самарской области продолжает участие в масштабных экологических акциях Федеральной кадастровой палаты. Экологический проект «Аллея землеустроителей» по посадке деревьев и кустарников реализуется в сквере имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова при поддержке администрации г.о. Самара.

Площадка сквера имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова, где специалисты ведомства посадили каштаны, любима жителями города и скоро благодаря дополнительному озеленению там станет еще красивее и уютнее.

Экопроект «Аллея землеустроителей» предусматривает посадку с сентября по октябрь 2020 года в регионах России более тысячи саженцев деревьев и возведение одноименной аллеи в память достойного, общественно значимого труда многих поколений землеустроителей.

Напомним, сотрудники Кадастровой палаты по Самарской области принимают участие в акциях «Сохраним родной край», «Сад памяти» и эколого-патриотическом проекте Росреестра «Лес Победы». Цель проведения экологических акций – популяризировать бережное отношение к окружающей среде и внести личный вклад в сохранение и преумножение природных ресурсов. Акции приурочены к 20-летию Кадастровой палаты. В них участвуют сотрудники Кадастровой палаты во всех регионах России.

«Сегодня бережное отношение к природе и вклад в оздоровление окружающей среды – неотъемлемая часть жизни людей. Каждая наша экологическая акция - это не только озеленение, облагораживание любимых жителями парков и скверов, но и дань труженикам-землеустроителям, чья работа может быть не видна обычному человеку, однако непомерно важна для развития нашей страны и грамотного использования ее земель», – говорит директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков.