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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

7 сентября в Самаре откроют памятник великому композитору Дмитрию Шостаковичу

3 сентября 2019 16:11
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Сегодня в сквере на площади Куйбышева со стороны ул. Красноармейской установили бронзовую скульптуру высотой около 3,5 метров и весом порядка 7 тонн.
День города в Самаре в этом году будет максимально насыщен разнообразными культурными программами. Ярким событием культурной жизни Самары в субботу 7 сентября в 17:00 станет торжественное открытие памятника великому композитору Дмитрию Шостаковичу.

Сегодня в сквере на площади Куйбышева со стороны ул. Красноармейской установили бронзовую скульптуру высотой около 3,5 метров и весом порядка 7 тонн. Автором памятника стал народный художник СССР Зураб Церетели.

Рабочие проделали ювелирную работу, чтобы установить бронзовую статую Шостаковича на постамент в сквере около Самарского театра оперы и балета. Это место, по мнению городского сообщества архитекторов, идеально подходит для памятника композитору. В годы Великой Отечественной войны в эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера, и в Куйбышеве композитор дописал свое важнейшее произведение – легендарную Седьмую («Ленинградскую») симфонию. Напомним, что 5 марта 1942 года именно в Куйбышеве в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось её первое исполнение. Дмитрий Шостаковича был эвакуирован в Куйбышев вместе с артистами Большого театра.

Вечером 7 сентября на площади Куйбышева в традициях городского проекта «Классика над Волгой» будет звучать классическая музыка под открытым небом. В 18.00 начнется грандиозный фестиваль «Седьмая симфония», посвященный творчеству Дмитрия Шостаковича. В программе примут участие солисты Большого театра Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, Константин Шушаков и Бехзод Давронов, также хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. Эмоциональной кульминацией концерта станет исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.

«Эта часть Самары, где установили памятник, больше всего связана с именем Дмитрия Дмитриевича. На Фрунзе, 140 он жил с семьей и именно здесь завершил «Ленинградскую» симфонию. Открытие памятника Шостаковичу станет одним из самых значимых событий этого года. Наконец-то будет увековечена память не только выдающегося музыканта и его произведения, но и великого гражданина, который посетил наш город, и которым может гордиться весь наш русский народ», - отметил Игорь Галахов, руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:    пресс-служба горадминистрации
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