Жителям Самары разрешат самостоятельно решать, как организовать парковку во дворе
13 апреля 2019 10:46
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В пятницу, 12 апреля, в Самаре начались публичные слушания новых правил благоустройства. Помимо прочего, в них прописаны вопросы организации парковок во дворах многоквартирных домов.
Чиновники подумали, что собственники квартир должны сами решать, где автомобилисты могут парковать машины. Главное условие — чтобы они не мешали проезду специальной техники — пожарных, скорой помощи, мусоровозов, снегоуборочных машин.
— Также автомобили нельзя парковать на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах и тротуарах, — указано в новых правилах.
Также в документе прописали порядок содержания дворовых и городских территорий, фасадов зданий и размещения на них рекламных конструкций, организации уличного освещения, озеленения, четкое распределение ответственности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, собственников объектов потребительского рынка и районных администраций за содержание вверенных им территорий, пишет 63.ру.
Ознакомиться с новыми правилами можно на сайте администрации или в департаменте городского хозяйства и экологии. Экспозиция будет работать до 6 мая. Там же можно будет оставить свой отзыв.
Собрание участников публичных слушаний проведут 7 мая в здании администрации Октябрьского района на улице Ново-Садовой, 20. Время начала регистрации участников — 9:00, встречи — 11:00. Все предложения изучат и используют при корректировке проекта. Принимать их будут в городской думе.
В Самаре и сейчас действуют правила благоустройства. Штрафы за их нарушения прописали в региональном законе. Правда, Верховный суд счел слишком размытым понятие «благоустройство». В результате из закона пришлось убрать штрафы за парковку на газоне. Их вернули в декабре 2018 года.
Этой весной стало известно, что из этого закона исключили штрафы для УК, которые плохо справляются с уборкой придомовых территорий. Политикам вновь пришлось экстренно заняться перепиской. Губернатор Дмитрий Азаров подписал закон только 27 марта.
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Комментарии
Благоустройство региона
13 апреля 2019 10:46
Главное условие — чтобы машины не мешали проезду специальной техники. Благоустройство региона
130
12 апреля 2019 16:32
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