Взрывоопасный дом в Самаре пообещали признать аварийным
30 января 2020 13:11
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Напомним, в общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жильцы дома №62 по улице Ивана Булкина. Их дом был построен в 1953 году и с тех пор ремонтировался дважды - в 60-х и 70-х годах прошлого века. В 90-х годах степень износа составляла уже более 70%. Однако капитального ремонта до сих пор не было.
- У нас ветхая дырявая крыша, которая протекает во время таяния снега и обильных дождей. До сих пор в моей комнате видны следы протечки, грибок на потолке в комнате и в подъезде. Я опасаюсь того, что деревянное перекрытие потолка может прогнить и рухнуть на меня. У нас давно не было ремонта в подъезде, полы мы моем сами по очереди, стены не крашены. Сейчас стоят холода, а отопление у нас едва теплое. Приходится включать обогреватели и газ на кухне, чтобы согреться. Опасно, а что делать? Трубы стали как пергамент, изоляция теплотрассы сильно повреждена, УК не реагирует, а счета за тепло выставляют немаленькие, - рассказала местная пенсионерка, 70-летняя Зоя Николаевна.
-Жильцы неоднократно обращались в администрацию города, а также губернатору Самарской области, но их проблемами так никто и не занялся. Подобное бездействие просто удручает, - прокомментировал активист «Гражданского патруля» Сергей Михайлов. Общественники обратились в ГЖИ Самары и получили обнадеживающий ответ.
-Департаментом управления имуществом городского округа Самара многоквартирный дом №62 по улице Ивана Булкина будет учтен и включен в список домов, подлежащих рассмотрению о признании их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, - ответил «Гражданскому патрулю» заместитель главы администрации Советского района Самары Сергей Свирень.
-Наша позиция такова, что мы хотим скорейшего решения данного вопроса, поскольку ситуация взрывоопасная и это отнюдь не метафора. Если произойдет утечка газа, дело вполне вероятно закончится не только разрушениями, но и жертвами, - прокомментировал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
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