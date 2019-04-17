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Вид на Волгу с причалов самарского речпорта загородили решеткой

17 апреля 2019 13:29
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Вид на Волгу с причалов самарского речпорта загородили решеткой
Ограждение простоит до осени.

В Самаре появилось новое ограждение. Речь идет о длинном заборе вдоль Волги в районе причалов речпорта. Об этом сообщили очевидцы, пишет 63.ру.
Любоваться водной гладью самарцам приходится через металлическую сетку

Происходящее крайне возмутило жителей Самары.

— Что за беспредел? Почему, живя на Волге, я не могу к ней подойти? С каких пор причал стал режимным объектом? Сколько себя помню, а мне уже 27 лет, всегда можно было гулять по причалам. Прошу вернуть всё как было, — написал самарец.

Судя по табличке, зону оградили из соображений транспортной безопасности

Пока его крик души оставили без ответа, но, судя по табличке, эту зону оградили из соображений транспортной безопасности.

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