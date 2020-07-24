В рамках нацпроекта отремонтируют дорогу в направлении Приволжья
24 июля 2020 14:00
171
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области планируется полностью привести в нормативное состояние региональные трассы в сторону Приволжья. Речь идет об автомобильных дорогах «Самара-Волгоград» - Осинки – Безенчук и Осинки-Приволжье, расположенных в Безенчукском и Приволжском районах.
Указанные дороги образуют единственный автомобильный маршрут маятниковой миграции населения всего Приволжского района и части Безенчукского и Хворостянского районов в сторону города Самары.
К ремонту направления приступили с 2018 года. Так, в 2018-2019 годах был капитально отремонтирован участок трассы Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук от автомобильной дороги Самара-Волгоград до кольца в районе села Осинки протяженностью 8 км. Также приведен в нормативное состояние участок автомобильной дороги Осинки-Приволжье от поворота в населенный пункт Хворостянка до поворота в населенный пункт Студенцы протяженностью 6,1 км.
В 2020 году в нормативное состояние будет приведено еще два участка трассы Осинки-Приволжье общей протяженностью 21,9 км. В настоящее время подрядная организация на ряде участков уже приступила к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В 2021 году в перечень объектов национального проекта включен ремонт еще 17 км указанной трассы до поворота на поселок Ильмень.
Таким образом, общая протяженность приведенного в нормативное состояние маршрута составит 53 км.
Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта запланирован ремонт 243,4 км автомобильных дорог, в том числе на 183,6 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре, 16,3 км дорог в Тольятти.
Ремонт региональных дорог в текущем году будет проведен в Похвистневском, Кинельском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Волжском, Красноярском, Ставропольском районах, а также на территории городских округов Новокуйбышевск и Чапаевск.
Работы на большинстве объектов нацпроекта ведутся с опережением графика, поскольку Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта, при этом большая часть контрактов заключена в 2019 году. Задача заблаговременно провести торги и заключить контракты на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
24 июля 2020 15:57
В Автозаводском районе Тольятти открылся новый корпус детского сада «Ладушки», который станет центром раннего математического развития юных тольяттинцев.... Благоустройство региона
105
24 июля 2020 14:00
В настоящее время подрядная организация на ряде участков уже приступила к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Благоустройство региона
169
24 июля 2020 13:46
Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительных работ, которые проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство региона
163
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020 19:42
Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2381
23 апреля 2020 07:51
С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1389
24 марта 2020 19:03
Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1412
Всё в Дом
13 апреля 2020 22:34Автополив и его главные преимущества
Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
2770
25 марта 2020 10:48
Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора. Всё в Дом
916
6 марта 2020 12:14Как правильно выбрать деревянную кровать
Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна. Всё в Дом
1653
ЖКХ
24 июля 2020 12:30
Несмотря на объективно сложные условия весны - начала лета, переложено коммуникаций даже больше, чем в прошлом году. ЖКХ
234
23 июля 2020 15:44
Общий долг десяти крупнейших обслуживающих организаций-неплательщиков достигает около 900 млн рублей. Крупнейший размер долга у ООО «Жилуниверсал». ЖКХ
630
23 июля 2020 10:46
Гости побывали "На дне". ЖКХ
1442
Экология
24 июля 2020 11:41
В озеро в парке Металлургов вылили 100 литров биологического препарата. Ведется и механическая расчистка водоема. Экология
211
23 июля 2020 17:40
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли -... Экология
585
23 июля 2020 14:40
Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов. Экология
458
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
600
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1074
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
982
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1640
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1500
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1529
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2129
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3819
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3294
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4198
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4333
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4367
Мероприятия