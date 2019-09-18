Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 18 сентября, 14:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/09:
USD 64.12
0.29
EUR 70.6
-0.07
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В парках Самары не будет собачьих площадок

18 сентября 2019 12:24
100
В парках Самары не будет собачьих площадок
Деньги на это сейчас не предусмотрены, и в планах их тоже нет.

В МАУ "Парки Самары" выступили против организации площадок для выгула собак на подконтрольных территориях.

В администрации городских парков сообщили, что деньги на это сейчас не предусмотрены, и в планах их тоже нет.

"Мы категорически против площадок на территории парков, потому что движение к площадке будет по территории парка. И далеко не все заводчики соблюдают правила безопасности и убирают за питомцами. Парки для людей, прежде всего!", - заявили представители МАУ в ответ на предложение одного из жителей Самары открыть в каждом парке зону для игр с собаками.

"Это не обязательно должна быть дорогая площадка со снарядами и другими излишествами. Достаточно просто аккуратного забора и урны рядом. И засыпать территорию галькой, или можно оставить траву. Бюджет не превысит 200 тыс. рублей (для маленьких парков будет около 100 тыс. рублей, - отмечал самарец. - Парк - это территория отдыха для всех желающих. Поэтому во всех парках имеется зонирование: детские зоны, кафе, аттракционы, спортплощадки, зоны отдыха (иногда даже делают небольшие зоны для курильщиков). Сейчас в городе есть большое количество собаководов, которым не хватает в парках зон для них с их питомцами. Поэтому они не ходят в парки, им приходится гулять на территориях брошенных стоянок и гаражей. А это совсем дико".

Напомним, весной от горожан поступало немало жалоб на собачников, которые выгуливают своих питомцев в парках, но не желают убирать за ними экскременты, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
18 сентября 2019  12:24
В парках Самары не будет собачьих площадок
В парках Самары не будет собачьих площадок
Деньги на это сейчас не предусмотрены, и в планах их тоже нет. Благоустройство региона
99
16 сентября 2019  15:18
Об этом стало известно из заявления пресс-службы Самарского филиала Главгосэкспертизы России.
В Самарской области планируют капитально отремонтировать два участка дорог
Об этом стало известно из заявления пресс-службы Самарского филиала Главгосэкспертизы России.  Благоустройство региона
514
16 сентября 2019  10:50
Реставрация здания фабрики-кухни в Самаре займет около 2 лет
Реставрация здания Фабрики-кухни в Самаре займет около двух лет
Уже скоро минкульт РФ объявит торги по поиску подрядчика. Благоустройство региона
509
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1256
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6462
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2958
Весь список
Всё в Дом
14 сентября 2019  12:30
Что лучше варочная панели или газовая плита
 Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
112
12 сентября 2019  19:39
Замена старым подручным средствам – надежный скотч упаковочный
Какая может быть альтернатива в обвязке и упаковке гофрокоробок? Давайте рассмотрим и разберемся - почему используется скотч упаковочный и кто его производит и... Всё в Дом
103
2 сентября 2019  17:39
Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
 Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше.  Всё в Дом
312
Весь список
ЖКХ
17 сентября 2019  11:59
В Самарской области одна семья в среднем тратит на оплату коммунальных услуг 4615 рублей
В Самарской области одна семья в среднем тратит на оплату коммунальных услуг 4615 рублей
Самарская область заняла 61-е место в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги.  ЖКХ
247
17 сентября 2019  10:49
В Самаре исполняется 45 лет со дня пуска в эксплуатацию Городских очистных канализационных сооружений.
В Самаре исполняется 45 лет со дня пуска в эксплуатацию Городских очистных канализационных сооружений
По проекту через ГОКС может проходить до 1 млн/м3 стоков в сутки. ЖКХ
259
16 сентября 2019  11:27
Новой площади в Самаре – новый водовод
Новой площади в Самаре – новый водовод
На ул. Урицкого специалисты «РКС-Самара» готовят к запуску участок водовода, обновлённый в рамках инвестпрограммы.  ЖКХ
429
Весь список

Экология
18 сентября 2019  09:33
В Тольятти проведены внеплановые проверки по охране атмосферного воздух
В Тольятти проведены внеплановые проверки по охране атмосферного воздуха
При проведении контрольных мероприятий на источниках выбросов загрязняющих веществ были отобраны пробы. Экология
134
5 сентября 2019  13:12
В Самарской области снова ожидают заморозки
В Самарской области снова ожидают заморозки
Ночью в воздухе и на поверхности почвы -0,-1°С. Экология
403
5 сентября 2019  09:53
В Самарской области обнаружили опасное сероводородное озеро
В Самарской области обнаружили опасное сероводородное озеро
Достояние Сергиевского района грозит обернуться экологической катастрофой. Экология
337
Весь список


Видео
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
248
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
504
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
315
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
807
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
349
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
627
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
951
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
712
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
948
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1126
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
553
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2372
Весь список

Мероприятия
Стало известно расписание фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Конюхов посетил День донора в СамГТУ
В Самаре стартовали Международные открытые студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные