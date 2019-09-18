В парках Самары не будет собачьих площадок
18 сентября 2019 12:24
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В МАУ "Парки Самары" выступили против организации площадок для выгула собак на подконтрольных территориях.
В администрации городских парков сообщили, что деньги на это сейчас не предусмотрены, и в планах их тоже нет.
"Мы категорически против площадок на территории парков, потому что движение к площадке будет по территории парка. И далеко не все заводчики соблюдают правила безопасности и убирают за питомцами. Парки для людей, прежде всего!", - заявили представители МАУ в ответ на предложение одного из жителей Самары открыть в каждом парке зону для игр с собаками.
"Это не обязательно должна быть дорогая площадка со снарядами и другими излишествами. Достаточно просто аккуратного забора и урны рядом. И засыпать территорию галькой, или можно оставить траву. Бюджет не превысит 200 тыс. рублей (для маленьких парков будет около 100 тыс. рублей, - отмечал самарец. - Парк - это территория отдыха для всех желающих. Поэтому во всех парках имеется зонирование: детские зоны, кафе, аттракционы, спортплощадки, зоны отдыха (иногда даже делают небольшие зоны для курильщиков). Сейчас в городе есть большое количество собаководов, которым не хватает в парках зон для них с их питомцами. Поэтому они не ходят в парки, им приходится гулять на территориях брошенных стоянок и гаражей. А это совсем дико".
Напомним, весной от горожан поступало немало жалоб на собачников, которые выгуливают своих питомцев в парках, но не желают убирать за ними экскременты, пишет Самру.ру.
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Комментарии
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Деньги на это сейчас не предусмотрены, и в планах их тоже нет. Благоустройство региона
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Об этом стало известно из заявления пресс-службы Самарского филиала Главгосэкспертизы России. Благоустройство региона
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