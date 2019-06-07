В Тольятти приступили к ремонту шести городских дорог

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Вчера, 6 июня, представители департамента дорожного хозяйства и транспорта городского округа Тольятти вместе с общественными контролерами осмотрели ход ремонта автомобильной дороги по улице Индустриальная.Сейчас дорожными работами в городе охвачено шесть городских улиц города. Их ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Индустриальная стала первой улицей в Центральном районе, где начался ремонт. В рамках ремонта автомобильной дороги планируется заменить 14,5 тысяч квадратов дорожного полотна.По словам заместителя руководителя по строительству компании «Автодоринжиниринг» Дмитрия Титова, в настоящее время на Индустриальной уложен выравнивающий слой, также заасфальтирована парковочная разворотная площадка на конечной остановке троллейбусов.«Проведен ямочный ремонт, началась замена бортового камня. Планируется замена двух остановочных павильонов», - отметил он.Помимо ремонта дорожного полотна на проезжей части подрядная организация заменит дорожные знаки, а также нанесет разметку термопластичным материалом, который в отличие от краски более долговечен. Кроме того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов, принято решение о переустройстве заездного кармана на одной стороне улицы.Напомним, что 2019 году в Тольятти в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт 15 городских магистралей. Это улицы Тополиная, Ворошилова, Юбилейная, Полякова, Ленинградская, Баныкина, Индустриальная, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославская, участок дороги отул. Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральная площадь.Также планируется начать строительство нового «поперечника» - улицы Офицерской и оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов улично-дорожной сети.До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com