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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области установят 300 камер для вычисления подозрительных пешеходов

9 января 2020 11:56
32
В Самарской области установят 300 камер для вычисления подозрительных пешеходов
Аппаратура сможет подавать сигналы тревоги.

В Самарской области планируют увеличить количество комплексов видеонаблюдения. В 2020 году в регионе установят 300 новых камер.

Сейчас представители государственного бюджетного учреждения «Безопасный регион» ищут компанию, которая подготовит проект. Заявку опубликовали на портале госзакупок.

— Готовые документы заказчики должны получить до 14 мая 2020 года. После этого смету и проект отправят на госэкспертизу. Положительное заключение необходимо получить до 30 июня 2020 года, — следует из технического задания.
По требованию заказчиков комплексы должны работать круглосуточно. Их планируют включить в общую сеть «Безопасный город». Данные с камер должны поступать на серверы, где будут храниться в течение долгого времени.

Согласно техзаданию, аппаратура должна будет реагировать на подозрительные объекты и людей. Одной из особенностей системы станет срабатывание в случае, если скорость гражданина будет подозрительно высокой. Также они будут подавать сигналы тревоги, если кто-то будет находиться в запретной зоне или начнётся пожар.

Больше всего камер — 168 — планируют установить в Самаре. В списке адресов, который опубликовали заказчики, есть как остановки общественного транспорта (у ТЦ «Московский», «Медтехника»), так и конкретные места города — пивзавод, скверы, парки, набережная, детские сады и ТЦ. На некоторых участках чиновники требуют установить сразу несколько комплексов, пишет 63.ру.

На втором месте по количеству камер оказалось Тольятти. Здесь хотят установить 101 комплекс — на автовокзале, набережной, в скверах, у филармонии, напротив крупных предприятий и заправок. Также в список адресов попали транспортные развязки, шоссе и перекрёстки. Остальные камеры заказчики просят повесить в Новокуйбышевске, Сызрани и Октябрьске.

Работу подрядчиков чиновники оценили в 25 миллионов рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Кроме них в Самарской области будут увеличивать и количество камер видеонаблюдения за дорогами. В ближайшие 5 лет в регионе планируют установить 219 комплексов. Чиновники считают, что это позволяет снизить число аварий.
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Комментарии


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В Самарской области установят 300 камер для вычисления подозрительных пешеходов
В Самарской области установят 300 камер для вычисления подозрительных пешеходов
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