В Самарской области трассу Тольятти-Ягодное расширят до четырех полос
18 июля 2019 12:29
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В среду, 17 июля, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области провело заседание, на котором обсудили идеи реконструкции трассы Тольятти-Ягодное. Было принято решение расширить дорогу до четырех полос. В дальнейшем дорога Тольятти-Ягодное соединит трассы с мостом через Волгу.
Такая реконструкция будет способствовать появлению двух транспортных развязок. Они необходимы для проезда техники, предназначенной для сельского хозяйства. Стоимость работ составит 2,6 млрд рублей, пишет ПроГородСамара.
Фото: pixabay.com
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