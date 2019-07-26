Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 26 июля, 13:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/07:
USD 63.16
0.04
EUR 70.29
-0.03
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области обсудили вопросы реализации мероприятий по замене лифтового оборудования

26 июля 2019 09:46
125
В Самарской области обсудили вопросы реализации мероприятий по замене лифтового оборудования
В 2019 году на капремонт лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах из областного бюджета направлено 100 млн рублей.

25 июля состоялось рабочее совещание под председательством заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирины Булгаковой, в ходе которого совместно с представителями Фонда капитального ремонта Самарской области обсудили актуальные вопросы реализации комплекса ключевых мероприятий.

В 2019 году на капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах из областного бюджета направлено 100 млн рублей. В настоящее время работы ведутся в Самаре в многоквартирном доме по адресу: проспект Кирова, д. 261, в котором в январе 2018 года произошло возгорание пассажирского лифта с полным его повреждением и выводом из эксплуатации. Всего в 2019 году планируется восстановить 45 единиц непригодного для эксплуатации лифтового оборудования в 26 домах в городских округах Новокуйбышевск, Самара, Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.

Все мероприятия реализуются в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах» на 2019 – 2020 годы государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 – 2021 годы. Как пояснили представители Фонда капитального ремонта, за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии на замену лифтового оборудования, признанного непригодным или выведенного из эксплуатации, что подтверждено соответствующим техническим заключением.

«Министерство осуществляет мониторинг на всех этапах капитального ремонта лифтового оборудования. Подобные рабочие совещания станут контрольными точками данной деятельности. Кроме того, не исключаю, что следующую встречу мы проведем непосредственно на объекте, где ведутся работы», - отметила Ирина Булгакова.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 июля 2019  09:46
В Самарской области обсудили вопросы реализации мероприятий по замене лифтового оборудования
В Самарской области обсудили вопросы реализации мероприятий по замене лифтового оборудования
В 2019 году на капремонт лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах из областного бюджета направлено 100 млн рублей. Благоустройство региона
124
25 июля 2019  12:53
В Самаре на Крымской площади создают фонтан c подсветкой
В Самаре на Крымской площади создают фонтан c подсветкой
Завершить ремонт планируется до конца августа. Благоустройство региона
353
25 июля 2019  12:48
Самарцы жалуются на засохшие газоны на Московском шоссе
Самарцы жалуются на засохшие газоны на Московском шоссе
В ГКП "АСАДО" пообещали поливать их чаще. Благоустройство региона
355
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
5991
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2818
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1362
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
90
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
75
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
638
Весь список
ЖКХ
26 июля 2019  09:23
Более ста незаконных подключений к городским сетям водоснабжения и водоотведения в Самаре выявлено за полгода
Более ста незаконных подключений к городским сетям водоснабжения и водоотведения в Самаре выявлено за полгода
Практически ежедневно контролёры обходят городские улицы. ЖКХ
135
25 июля 2019  16:44
В связи с работами на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по проспекту Масленникова.
В Самаре временно меняется трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19, 4, 15
В связи с работами на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по проспекту Масленникова.  ЖКХ
389
25 июля 2019  12:42
В Самаре ввели ограничения на тарифы по водоотведению, электроэнергии и теплу
В Самаре ввели ограничения на тарифы по водоотведению, электроэнергии и теплу
Компенсацию расходов ресурсники получат из городского бюджета. ЖКХ
304
Весь список

Экология
26 июля 2019  12:00
В Самарской области принята областная программа по оздоровлению Волги
В Самарской области принята областная программа по оздоровлению Волги
Объём финансирования государственной программы в 2019 году – 3 305,4 млн рублей. Экология
105
26 июля 2019  11:53
Жители Тольятти продолжают жаловаться на повышенное загрязнение воздуха
Жители Тольятти продолжают жаловаться на повышенное загрязнение воздуха
В очередной было отмечено превышение нормы по содержанию формальдегида. Экология
102
26 июля 2019  11:33
Жители Сызрани начали страдать от клопов
Жители Сызрани начали страдать от клопов
Люди просят специалистов провести санитарную обработку деревьев и жилых помещений. Экология
120
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
363
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
269
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
462
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
409
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
317
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
461
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
758
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
664
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
866
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
875
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
588
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
912
Весь список

Мероприятия
Состоится прием граждан для жителей муниципального района Кинель-Черкасский
27 и 28 июля в Самаре на набережной прозвучат джаз, барабаны "АШЕ" и хэндпаны
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День игр»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные