В Самарской области обсудили вопросы реализации мероприятий по замене лифтового оборудования
26 июля 2019 09:46
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25 июля состоялось рабочее совещание под председательством заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирины Булгаковой, в ходе которого совместно с представителями Фонда капитального ремонта Самарской области обсудили актуальные вопросы реализации комплекса ключевых мероприятий.
В 2019 году на капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах из областного бюджета направлено 100 млн рублей. В настоящее время работы ведутся в Самаре в многоквартирном доме по адресу: проспект Кирова, д. 261, в котором в январе 2018 года произошло возгорание пассажирского лифта с полным его повреждением и выводом из эксплуатации. Всего в 2019 году планируется восстановить 45 единиц непригодного для эксплуатации лифтового оборудования в 26 домах в городских округах Новокуйбышевск, Самара, Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.
Все мероприятия реализуются в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах» на 2019 – 2020 годы государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 – 2021 годы. Как пояснили представители Фонда капитального ремонта, за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии на замену лифтового оборудования, признанного непригодным или выведенного из эксплуатации, что подтверждено соответствующим техническим заключением.
«Министерство осуществляет мониторинг на всех этапах капитального ремонта лифтового оборудования. Подобные рабочие совещания станут контрольными точками данной деятельности. Кроме того, не исключаю, что следующую встречу мы проведем непосредственно на объекте, где ведутся работы», - отметила Ирина Булгакова.
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