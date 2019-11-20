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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре завершается работа сезонных продуктовых ярмарок.

20 ноября 2019 12:42
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В Самаре завершается работа сезонных продуктовых ярмарок
Речь идет о ярмарках возле музея им. Алабина и в пос. Мехзавод у ДК "Октябрь".

Как сообщили Samru.ru в МП "Ярмарки Самары", последним днем их работы станет воскресенье 24 ноября. Торговые точки можно будет посетить до 16:00, затем их начнут разбирать.

Напомним, продажа ведется с пятницы по воскресенье с 9:00 до вечера.

Ярмарка на площади Куйбышева закрылась еще в начале месяца в связи с проведением Парада Памяти (палатки переехали к музею им. Алабина).
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