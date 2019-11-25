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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре зальют каток на площади Куйбышева

25 ноября 2019 10:49
103
В Самаре зальют каток на площади Куйбышева
Он обойдется Самаре в 647 тысяч рублей.

На площади Куйбышева в декабре зальют две ледовые площадки.

Первая будет предназначена для массового катания, на второй же будут играть в хоккей.

Из бюджета города на устройство и содержание этих катков собираются направить 647 тысяч рублей.

За эти деньги подрядчик выполнит прослойку из нетканого геотекстиля на асфальтобетонном покрытии и зальет его водой так, чтобы толщина льда составляла не меньше 10 см. До конца зимы каток нужно будет регулярно чистить и обновлять, пишет Самру.ру.

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