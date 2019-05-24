В Самаре за первый квартал 2019 года снесли более 3 тысяч незаконных гаражей и киосков
24 мая 2019 11:29
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В четверг, 23 мая, в думе Самары прошло заседание рабочей группы по вопросам, связанным с выявлением, демонтажом, вывозом и хранением временных построек, киосков, навесов, гаражей и объектов потребрынка.
Так, за первый квартал 2019 года в Железнодорожном районе из 2100 гаражей было демонтировано 628. В следующем квартале планируется убрать от 200 до 250 гаражей. На территории района находилось 57 объектов потребрынка, уже было убрано 9. Планируется к вывозу еще 20-25.
В Кировском районе в реестре числится 5187 гаражей и 287 объектов потребрынка, 100 гаражей и 3 объекта торговли были демонтированы силами собственников.
В Красноглинском районе за 1 квартал избавились от 62 гаражей из 507 находящихся в реестре. За это время объекты потребрынка не демонтировались.
В Куйбышевском районе из 1984 гаражей 64 убрали собственники. Также здесь насчитывается 51 объект потребрынка, 5 из них вывезли владельцы.
На территории Ленинского района находится боле 1500 незаконных гаражей, уже больше тысячи вывезено. Незаконных объектов потребрынка в районе нет, есть только 5 точек с расторгнутыми договорами с департаментом имущества. Как заявил представитель района, с ними ведется работа.
В Октябрьском районе было выявлено 2168 только металлических гаражей. Около тысячи уже вывезено силами подрядных организаций. До конца 2019 года будет демонтировано еще 1238. Также было ликвидировано 6 объектов потребрынка.
848 гаражей было внесено в реестр Промышленного района. 250 из них были демонтированы владельцами. Также в реестре числится 392 объекта потребрынка, уже 8 вывезено . До конца текущего месяца будет вывезено 5 точек.
Представитель Самарского района не предоставил информацию по ситуации с гаражами. По его словам, проблем с наличием незаконных объектов торговли нет. Есть 1 объект, который будет снесен по решению суда.
В Советском районе из 5641 было убрано 589 гаражей. Из 89 объектов потребрынка - 43.
Основная проблема, с которой сталкиваются районы, - это огромное количество мусора, который остается после демонтажа объектов, а также принадлежностью этих территорий. Как заявил заместитель руководителя департамента градостроительства Борис Сабуров, чтобы на освобожденных местах не появлялись вновь незаконные объекты, в данный момент прорабатывается механизм размещения стоянок для автомобилей на месте скоплений гаражей, пишет СитиТраффик.
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