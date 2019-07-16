В Самаре за 7 млн рублей разработают проект реставрации здания музея Рязанова
16 июля 2019 11:53
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Самарский музей режиссера Эльдара Рязанова объявил торги на разработку научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения.
Речь идет о старинном трехэтажном «Доме штабс-капитана Н.И. Залесова» на ул. Фрунзе, д. 120, литера А, в котором находится музей.
Исполнитель должен разработать документацию за 90 дней со дня заключения договора, ему планируется заплатить больше 7 миллионов рублей из городского бюджета, пишет Самру.ру.
Музея Рязанова открылся в Самаре весной 2018 года. Экспозиция собрана из предметов периода ВОВ, мебели, которая принадлежала Рязановым, гардероба актрисы Людмилы Гурченко, архива документов, фотографий. Посетители могут полистать в музее виртуальный школьный альбом 40-х годов, а также ответить на звонок ретро-телефона, услышав в трубке голос режиссера.
Пока музей занимает лишь один этаж здания. Ранее сообщалось, что на втором этаже в дальнейшем откроется экспозиция, посвященная творчеству Эльдара Рязанова и разделенная на блоки: «Первые работы. Карнавал. Музыкальность», «Лирическая комедия», «Сатирическая комедия. Мелодрама», «Комедия абсурда». На третьем этаже планировалось воссоздать интерьеры из знаменитых рязановских фильмов (например, «Иронии судьбы») и открыть кинозал на 100 мест.
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