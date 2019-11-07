В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда
7 ноября 2019 13:41
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В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда на участке от улицы Солнечной до улицы Ставропольской. Работы пройдут в два этапа и займут около двух лет. Средства предусмотрены в бюджете города на плановый период 2020-2021 годов.
- В 2020 году предусмотрены инвестиции на реконструкцию улицы XXII Партсъезда в 27,9 млн рублей, а в 2021 году - 379,5 млн рублей, в том числе 342,3 млн рублей из вышестоящих бюджетов, - говорится в документе, размещенном на сайте администрации Самары.
Планируется, что на первом этапе XXII Партсъезда обновят от улицы Солнечной до Московского шоссе, а на втором этапе - от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской. пишет "КП в Самаре".
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