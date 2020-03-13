В Самаре тщательно моют выходящие в рейс автобусы

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К масштабному преображению в рамках традиционного месячника по благоустройству уже готовят городские территории - сезонные работы усилены. Также в активном режиме предприятия транспортной отрасли наводят чистоту в общественном транспорте, особое внимание уделяя его санитарному содержанию.Так, в парке предприятия «Самара Авто Газ», осуществляющего пассажирские перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, - 450 машин. Все автобусы регулярно проходят процедуру очистки и обработки (дезинфекции).«Ежедневно моется каждая машина предприятия. Как правило, либо рано утром, либо поздно вечером автобусы заезжают в специальный ангар для водных процедур, - рассказала пресс-секретарь транспортной компании Анна Замыцкая. - В ходе рейсов также каждый кондуктор следит за чистой внутри салона, а водитель отвечает за санитарное содержание кабины».На базе предприятия оборудованы две установки для мойки, оснащенные специальными вращающимися щетками. Помогают обслуживать подошедший на санитарную обработку общественный транспорт сотрудницы моечной станции. Сначала они щетками с помощью мыльного раствора вручную тщательно очищают машину снаружи и под напором воды смывают уличную грязь, удаляя ее и с труднодоступных участков. Кроме того, чистоту в ЛИАЗах, МАЗах и ПАЗах наводят и внутри салонов - моют полы, окна, протирают поручни, спинки сидений.«Стараемся захватить все поверхности, с которыми контактирует пассажир, чтобы было чисто, уютно и красиво. Мы сами ездим на этих же автобусах, поэтому мы стараемся», - пояснила Раиса Камеева, мойщик-уборщик подвижного состава.Отметим, что при наведении чистоты в салоне автобуса используют безопасную противобактериальную жидкостью. Химический состав одобрен Роспотребнадзором. Препарат не содержит хлора и выпускается российским производителем. Уборка с использованием такого средства внутри салонов особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний.Завершающий этап уборки каждого автобуса - вертикальная автоматическая мойка, через которую проходят машины.Вместе с тем в преддверии городского месячника по благоустройству предприятием уже проведена генеральная уборка территории базы и офисных помещений АТП “Самара Авто Газ”. В ближайшее время силами сотрудников предприятия планируется навести порядок и в таких местах стоянки автобусов, как разворотные площадки – там соберут скопившийся за зиму мусор.Cанитарное содержание общественного транспорта находится в зоне повышенного контроля на всех профильных предприятиях? сообщает горадминистрация.