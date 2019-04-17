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В Самаре создадут ретро-почту

17 апреля 2019 10:53
127
В Самаре создадут ретро-почту
Ее хотят разместить на ул. Молодогвардейской.

В Самаре создадут ретро-почту. Ее хотят разместить на ул. Молодогвардейской. Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Глава Почты России Н.Подгузов поддержал мою инициативу создать в Самаре отделение ретро-почты в закрытом ОПС на Молодогвардейской,144 (памятник регионального значения). Средства на проект реставрации выделены, объявляется конкурс. Здание восстановят, внутри воссоздадут интерьеры ХIX в. Это будет первая в РФ ретро-почта: попытаемся воссоздать мебилировку и обстановку XIX в. - вплоть до чернильниц и гусиных перьев. На 2-м этаже откроем музей истории самарской почты. Проект оценивается приблизительно в 50 млн руб, средства пойдут из бюджета @ruspostofficial‬", - сообщил депутат в своем твиттере.


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Комментарии



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