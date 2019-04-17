В Самаре создадут ретро-почту
17 апреля 2019 10:53
127
В Самаре создадут ретро-почту. Ее хотят разместить на ул. Молодогвардейской. Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
"Глава Почты России Н.Подгузов поддержал мою инициативу создать в Самаре отделение ретро-почты в закрытом ОПС на Молодогвардейской,144 (памятник регионального значения). Средства на проект реставрации выделены, объявляется конкурс. Здание восстановят, внутри воссоздадут интерьеры ХIX в. Это будет первая в РФ ретро-почта: попытаемся воссоздать мебилировку и обстановку XIX в. - вплоть до чернильниц и гусиных перьев. На 2-м этаже откроем музей истории самарской почты. Проект оценивается приблизительно в 50 млн руб, средства пойдут из бюджета @ruspostofficial", - сообщил депутат в своем твиттере.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
17 апреля 2019 10:53
Ее хотят разместить на ул. Молодогвардейской. Благоустройство региона
126
16 апреля 2019 14:52
Сегодня генеральная уборка проводилась на улицах Красноармейская, Агибалова. Как правило, большие пылесосы проходят по проезжей части в тандеме с моечной... Благоустройство региона
355
16 апреля 2019 13:24
К 2024 году такие контракты должны быть заключены на каждую вторую отремонтированную автодорогу Самары. Благоустройство региона
211
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2773
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2538
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1161
Всё в Дом
8 апреля 2019 19:11
Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи. Всё в Дом
203
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
735
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
244
ЖКХ
17 апреля 2019 09:53
В «РКС-Самара» предостерегают жителей от уловок недобросовестных компаний. ЖКХ
96
16 апреля 2019 16:15
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» заключены ряд соглашений, которые позволят гражданам... ЖКХ
247
16 апреля 2019 11:18
Информация появилась в федеральных изданиях. ЖКХ
211
Экология
16 апреля 2019 14:22
Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Добавь зеленого”, цель которого — привлечение людей к сохранению и приумножению зеленых насаждений в... Экология
219
15 апреля 2019 12:16
Он состоит из серии интерактивных занятий для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Экология
166
15 апреля 2019 10:47
В ситуации обещал разобраться депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Экология
421
Видео
17 апреля 2019 11:51
Ситуацию усугубляет тот факт, что провал залит водойфакт, что провал залит водой. Происшествия
187
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
451
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
230
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
219
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
303
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
537
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
488
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
517
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1244
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1173
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2150
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2478
Мероприятия