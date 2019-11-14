В Самаре снесут сразу несколько аварийных домов
14 ноября 2019 14:01
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Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчиков для сноса нескольких аварийных жилых домов, информация об этом появилась в среду, 13 ноября на сайте.
Под снос пойдут дома в Ленинском районе – № 283, литера А на улице Ленинской, № 265-267, литера Ааа1а2а3 и № 307, литера Б на улице Садовой. Также будет снесён дом № 3, литера З на улице Лысвенской в Куйбышевском районе.
На снос домов из бюджета Самары выделяется 874 766,59 рублей, 1 271 291,03 рублей, 867 560,08 рублей и 1 787 494,00 рублей соответственно.
Заявки принимаются до 21 ноября. Работы должны быль выполнены в течение месяца, пишет АиФ Самара.
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