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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре снесут сразу несколько аварийных домов

14 ноября 2019 14:01
95
В Самаре снесут сразу несколько аварийных домов
Работы должны быль выполнены в течение месяца.

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчиков для сноса нескольких аварийных жилых домов, информация об этом появилась в среду, 13 ноября на сайте.

Под снос пойдут дома в Ленинском районе – № 283, литера А на улице Ленинской, № 265-267, литера Ааа1а2а3 и № 307, литера Б на улице Садовой. Также будет снесён дом № 3, литера З на улице Лысвенской в Куйбышевском районе.

На снос домов из бюджета Самары выделяется 874 766,59 рублей, 1 271 291,03 рублей, 867 560,08 рублей и 1 787 494,00 рублей соответственно.

Заявки принимаются до 21 ноября. Работы должны быль выполнены в течение месяца, пишет АиФ Самара.
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Комментарии



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