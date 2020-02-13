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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре снесут больше 70 домов

13 февраля 2020 10:25
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В Самаре снесут больше 70 домов
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева встретилась с жителями Самары из аварийных домов.

В частности, она пообщалась с горожанами, проживающими по адресам ул. Дальневосточная, 31А и ул. Парижской Коммуны, 11 - эти дома будут сносить в рамках первого этапа областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Программа будет реализовываться до 2025 года, а жильцам вышеуказанных домов новые квартиры предложат уже в 2020 году.

В настоящее время на программу выделено более 14 миллиардов рублей, при этом около 12 миллиардов - это средства Фонда. По мнению эксперта, Самара сможет претендовать на увеличение финансирования, если оперативно освоит уже выделенные деньги, пишет Самру.ру.

«Сегодня мы ищем пути решения в каждом конкретном случае, - рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. - Основная проблема - с переселением жителей из центра. Естественно, прожив здесь всю жизнь, не каждый готов уехать в новые микрорайоны. Понятно, что это другая география, но есть и свои преимущества, главное из которых - человек получает новое комфортабельное жилье. При реализации программы по переселению граждан повышенное внимание уделяется индивидуальной работе с гражданами».

Адреса домов, которые планируется расселить в Самаре в 2020 году

Район Адрес МКД
1 Ленинский ул. Братьев Коростелевых, 168 литеры Б,Б1,б
2 Ленинский Рабочий городок, 6 литера Е
3 Самарский ул. Фрунзе, 56 литера А,А1-А6
4 Кировский ул. Советская, 44 литеры КК1К2К4к2кЗ
5 Самарский переулок Узенький, 3 литера Бб
6 Ленинский Рабочий городок, 9 литеры И,И1,И2
7 Железнодорожный Ново-Оренбургский переулок, 6 литера М,м,м1
8 Железнодорожный 128 км, 129 литера А
9 Ленинский ул. Арцыбушевская, 33 литеры А,А1,А2,а,а1
10 Кировский ул. Балтийская, 7 литера АА1А2АЗА4
11 Ленинский ул. Галактионовская, 98 литеры А,А1,А2,а,а1,а2
12 Кировский ул. Дальневосточная, 31А литеры АА1А2АЗА4
13 Кировский ул. Каховская, 52 литера В
14 Ленинский ул. Маяковского, 52 литеры Г,г,г1
15 Ленинский Рабочий городок, 7 литера Ж
16 Железнодорожный ул. Белогородская, 5 литеры Ы
17 Ленинский ул. Галактионовская, 86 литеры А,А1,А2,АЗ,а,а1,а2
18 Промышленный ул. Калинина, 6 литера А,а,а2
19 Кировский ул. Советская, 46 литеры ИИии1и2иЗ
20 Кировский ул. Советская, 58 литеры ВВ1В2ВЗВ4в1в2
21 Кировский пр. Металлургов, 24А литера Н,Н1,Н2,НЗ.Н4
22 Кировский ул. Металлистов, 47 литера П,П1,П2,ПЗ,П4,пЗ
23 Кировский ул. Ставропольская, 177 литеры АА1А2А4аа1аЗ
24 Кировский ул. Металлистов, 49 литеры РР1Р2Р4р2рЗр4
25 Кировский ул. Дальневосточная, 53 литеры Г,Г1,Г2,ГЗ,Г4
26 Кировский ул. Советская, 110 литера В,В1,В2,ВЗ,В4,в2
27 Кировский ул. Металлистов, 59 литера Х,Х1,Х2,ХЗ,Х4
28 Кировский ул. Енисейская, 3 литера Ч,Ч1,Ч2,ЧЗ,Ч4,ч4
29 Кировский ул. Советская, 60 литеры ББ2БЗБ4б1
30 Октябрьский ул. Курортная, 3 литера А
31 Железнодорожный ул. Арцыбушевская/Л.Толстого,21/113
32 Железнодорожный ул. Революционная, 94 литера А
33 Железнодорожный ул. Революционная, 96 литеры ББ1Б2БЗБ4б
34 Красноглинский п. Мехзавод, квартал 1,19 литера Д
35 Самарский ул. Водников, 40 литера АА1А2АЗ
36 Кировский ул. Советская, 56 литеры ГГ1Г2ГЗГ4г
37 Кировский Ташкентский переулок, 58 литеры НН1Н2НЗН4
38 Железнодорожный ул. Никитинская, 50 литеры АА1 А2аа1а2
39 Железнодорожный ул. Никитинская, 50 литеры Г,г,г1,г2
40 Железнодорожный ул. Никитинская, 50 литеры З,З1,з
41 Железнодорожный ул. Луганская, 12 литера М
42 Куйбышевский ул. Спутника, 14 литера Д
43 Красноглинский п. Красная Глинка, квартал 1,11 литера А
44 Октябрьский ул. Советской Армии, 295 литера В
45 Железнодорожный ул. Неверова, 57 литеры В,в,в1,в2,вЗ,в4
46 Октябрьский ул. Советской Армии, 297 литера Б
47 Октябрьский ул. Советской Армии, 293 литера А
48 Октябрьский ул. Ново-Садовая, 167 литера Ж
49 Красноглинский п. Мехзавод, ВСЧ, 1 литера Г
50 Красноглинский п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 11 литера Т1
51 Ленинский ул. Арцыбушевская/Рабочая, 35-37/67 литеры А,А1,а,а,а1,а2,а2
52 Советский станция Безымянка, 8 литеры Б,Б1
53 Октябрьский ул. Советской Армии, 286 литера Ж
54 Самарский ул. А. Толстого/Комсомольская, 36/23, литеры АА1
55 Ленинский ул. Коммунистическая, 5 литеры Б,Б1,Б2,б,б1
56 Железнодорожный ул. Уфимская, 2 литеры К,к1,к
57 Ленинский ул. Пушкина, 234 литера А
58 Куйбышевский ул. Белорусская, 118 литера Б
59 Куйбышевский ул. Белорусская, 120 литера В
60 Куйбышевский ул. Белорусская, 121 литера К
61 Кировский Ташкентский переулок, 54 литеры Р,Р1,Р2,РЗ,Р4
62 Куйбышевский ул. Белорусская, 111 литера З
63 Кировский ул. Нагорная, 209 литеры И,И1,И2,ИЗ,И4
64 Самарский ул. Куйбышева, 104 литеры АБВ
65 Кировский ул. Ставропольская, 228 литеры У,У1,У2,УЗ,У4
66 Кировский Ташкентский переулок, 56а литеры О,О1,О2,О3,О4
67 Кировский ул. Бортмехаников, 8 литера А
68 Красноглинский п. Управленческий, квартал 7, 15 литера И
69 Красноглинский п. Управленческий, квартал 7, 27 литера Д
70 Куйбышевский ул. Белорусская, 113 литера И
71 Куйбышевский ул. Белорусская, 116 литера А
72 Куйбышевский ул. Белорусская, 119 литера Н
73 Советский Южный проезд, 114 литера А
74 Советский База МПС-12, 11 литера С
75 Кировский Ташкентский переулок, 56 литера П,П1,П2,ПЗ,П4
76 Кировский Ташкентский переулок, 60 литеры М,М1,М2,МЗ,М4
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Комментарии


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