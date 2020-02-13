В Самаре снесут больше 70 домов
13 февраля 2020 10:25
160
В частности, она пообщалась с горожанами, проживающими по адресам ул. Дальневосточная, 31А и ул. Парижской Коммуны, 11 - эти дома будут сносить в рамках первого этапа областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».
Программа будет реализовываться до 2025 года, а жильцам вышеуказанных домов новые квартиры предложат уже в 2020 году.
В настоящее время на программу выделено более 14 миллиардов рублей, при этом около 12 миллиардов - это средства Фонда. По мнению эксперта, Самара сможет претендовать на увеличение финансирования, если оперативно освоит уже выделенные деньги, пишет Самру.ру.
«Сегодня мы ищем пути решения в каждом конкретном случае, - рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. - Основная проблема - с переселением жителей из центра. Естественно, прожив здесь всю жизнь, не каждый готов уехать в новые микрорайоны. Понятно, что это другая география, но есть и свои преимущества, главное из которых - человек получает новое комфортабельное жилье. При реализации программы по переселению граждан повышенное внимание уделяется индивидуальной работе с гражданами».
Адреса домов, которые планируется расселить в Самаре в 2020 году
|№
|Район
|Адрес МКД
|1
|Ленинский
|ул. Братьев Коростелевых, 168 литеры Б,Б1,б
|2
|Ленинский
|Рабочий городок, 6 литера Е
|3
|Самарский
|ул. Фрунзе, 56 литера А,А1-А6
|4
|Кировский
|ул. Советская, 44 литеры КК1К2К4к2кЗ
|5
|Самарский
|переулок Узенький, 3 литера Бб
|6
|Ленинский
|Рабочий городок, 9 литеры И,И1,И2
|7
|Железнодорожный
|Ново-Оренбургский переулок, 6 литера М,м,м1
|8
|Железнодорожный
|128 км, 129 литера А
|9
|Ленинский
|ул. Арцыбушевская, 33 литеры А,А1,А2,а,а1
|10
|Кировский
|ул. Балтийская, 7 литера АА1А2АЗА4
|11
|Ленинский
|ул. Галактионовская, 98 литеры А,А1,А2,а,а1,а2
|12
|Кировский
|ул. Дальневосточная, 31А литеры АА1А2АЗА4
|13
|Кировский
|ул. Каховская, 52 литера В
|14
|Ленинский
|ул. Маяковского, 52 литеры Г,г,г1
|15
|Ленинский
|Рабочий городок, 7 литера Ж
|16
|Железнодорожный
|ул. Белогородская, 5 литеры Ы
|17
|Ленинский
|ул. Галактионовская, 86 литеры А,А1,А2,АЗ,а,а1,а2
|18
|Промышленный
|ул. Калинина, 6 литера А,а,а2
|19
|Кировский
|ул. Советская, 46 литеры ИИии1и2иЗ
|20
|Кировский
|ул. Советская, 58 литеры ВВ1В2ВЗВ4в1в2
|21
|Кировский
|пр. Металлургов, 24А литера Н,Н1,Н2,НЗ.Н4
|22
|Кировский
|ул. Металлистов, 47 литера П,П1,П2,ПЗ,П4,пЗ
|23
|Кировский
|ул. Ставропольская, 177 литеры АА1А2А4аа1аЗ
|24
|Кировский
|ул. Металлистов, 49 литеры РР1Р2Р4р2рЗр4
|25
|Кировский
|ул. Дальневосточная, 53 литеры Г,Г1,Г2,ГЗ,Г4
|26
|Кировский
|ул. Советская, 110 литера В,В1,В2,ВЗ,В4,в2
|27
|Кировский
|ул. Металлистов, 59 литера Х,Х1,Х2,ХЗ,Х4
|28
|Кировский
|ул. Енисейская, 3 литера Ч,Ч1,Ч2,ЧЗ,Ч4,ч4
|29
|Кировский
|ул. Советская, 60 литеры ББ2БЗБ4б1
|30
|Октябрьский
|ул. Курортная, 3 литера А
|31
|Железнодорожный
|ул. Арцыбушевская/Л.Толстого,21/113
|32
|Железнодорожный
|ул. Революционная, 94 литера А
|33
|Железнодорожный
|ул. Революционная, 96 литеры ББ1Б2БЗБ4б
|34
|Красноглинский
|п. Мехзавод, квартал 1,19 литера Д
|35
|Самарский
|ул. Водников, 40 литера АА1А2АЗ
|36
|Кировский
|ул. Советская, 56 литеры ГГ1Г2ГЗГ4г
|37
|Кировский
|Ташкентский переулок, 58 литеры НН1Н2НЗН4
|38
|Железнодорожный
|ул. Никитинская, 50 литеры АА1 А2аа1а2
|39
|Железнодорожный
|ул. Никитинская, 50 литеры Г,г,г1,г2
|40
|Железнодорожный
|ул. Никитинская, 50 литеры З,З1,з
|41
|Железнодорожный
|ул. Луганская, 12 литера М
|42
|Куйбышевский
|ул. Спутника, 14 литера Д
|43
|Красноглинский
|п. Красная Глинка, квартал 1,11 литера А
|44
|Октябрьский
|ул. Советской Армии, 295 литера В
|45
|Железнодорожный
|ул. Неверова, 57 литеры В,в,в1,в2,вЗ,в4
|46
|Октябрьский
|ул. Советской Армии, 297 литера Б
|47
|Октябрьский
|ул. Советской Армии, 293 литера А
|48
|Октябрьский
|ул. Ново-Садовая, 167 литера Ж
|49
|Красноглинский
|п. Мехзавод, ВСЧ, 1 литера Г
|50
|Красноглинский
|п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 11 литера Т1
|51
|Ленинский
|ул. Арцыбушевская/Рабочая, 35-37/67 литеры А,А1,а,а,а1,а2,а2
|52
|Советский
|станция Безымянка, 8 литеры Б,Б1
|53
|Октябрьский
|ул. Советской Армии, 286 литера Ж
|54
|Самарский
|ул. А. Толстого/Комсомольская, 36/23, литеры АА1
|55
|Ленинский
|ул. Коммунистическая, 5 литеры Б,Б1,Б2,б,б1
|56
|Железнодорожный
|ул. Уфимская, 2 литеры К,к1,к
|57
|Ленинский
|ул. Пушкина, 234 литера А
|58
|Куйбышевский
|ул. Белорусская, 118 литера Б
|59
|Куйбышевский
|ул. Белорусская, 120 литера В
|60
|Куйбышевский
|ул. Белорусская, 121 литера К
|61
|Кировский
|Ташкентский переулок, 54 литеры Р,Р1,Р2,РЗ,Р4
|62
|Куйбышевский
|ул. Белорусская, 111 литера З
|63
|Кировский
|ул. Нагорная, 209 литеры И,И1,И2,ИЗ,И4
|64
|Самарский
|ул. Куйбышева, 104 литеры АБВ
|65
|Кировский
|ул. Ставропольская, 228 литеры У,У1,У2,УЗ,У4
|66
|Кировский
|Ташкентский переулок, 56а литеры О,О1,О2,О3,О4
|67
|Кировский
|ул. Бортмехаников, 8 литера А
|68
|Красноглинский
|п. Управленческий, квартал 7, 15 литера И
|69
|Красноглинский
|п. Управленческий, квартал 7, 27 литера Д
|70
|Куйбышевский
|ул. Белорусская, 113 литера И
|71
|Куйбышевский
|ул. Белорусская, 116 литера А
|72
|Куйбышевский
|ул. Белорусская, 119 литера Н
|73
|Советский
|Южный проезд, 114 литера А
|74
|Советский
|База МПС-12, 11 литера С
|75
|Кировский
|Ташкентский переулок, 56 литера П,П1,П2,ПЗ,П4
|76
|Кировский
|Ташкентский переулок, 60 литеры М,М1,М2,МЗ,М4
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
13 февраля 2020 14:04
Участники проголосовали за понравившийся вариант, заполнив бюллетени. Благоустройство региона
45
13 февраля 2020 10:25
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева встретилась с жителями Самары из аварийных домов. Благоустройство региона
159
12 февраля 2020 20:42
В районе улицы Утевской подрядная организация начала работы по подготовке основания подпорной стены будущей транспортной развязки. Благоустройство региона
433
Капитальный ремонт в Самаре
11 февраля 2020 18:01
Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
98
6 февраля 2020 20:27
Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
233
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
543
Всё в Дом
7 февраля 2020 15:56Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов. Всё в Дом
221
5 февраля 2020 23:13Как выбрать массажное кресло
Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
108
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
358
ЖКХ
13 февраля 2020 12:08
Коммуникации компании «СТО» не выдержали февральского похолодания. ЖКХ
141
13 февраля 2020 09:39
Злостным неплательщикам начисляются пени за отсутствие своевременной оплаты. ЖКХ
155
12 февраля 2020 16:58
Такой интерес властных структур к деятельности предприятия вызван повышенной цветностью воды в Волге и необходимостью более тщательной подготовки питьевой... ЖКХ
278
Экология
13 февраля 2020 09:43
Март — самый сухой месяц в году в средней полосе. Экология
164
11 февраля 2020 09:29
В краеведческом музее г. Тольятти состоялось подведение итогов шестого областного фотоконкурса «Большой год-2019». Экология
221
7 февраля 2020 13:49
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области. Экология
306
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
662
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2567
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1000
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2074
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1590
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1183
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
423
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1192
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1684
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1697
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2030
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3151
Мероприятия