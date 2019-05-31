В Самаре приведут в порядок мемориал летчицы Ольги Санфировой
31 мая 2019 11:56
99
Мэрия областного центра ищет организации, которые приведут в порядок два мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.
Первый находится в поселке Управленческий. На его ремонт мэрия готова выделить более трех миллионов рублей.
—В числе прочих работ подрядчик должен около мемориала погибшим в годы великой Отечественной войны уплотнить грунт, заменить покрытия, обновить газон и покрасить сам мемориал. Он должен закончить работы до сентября 2019 года, — говорится в документации закупки.
В порядок приведут также и стелу Герою Советского Союза — Ольге Санфировой в Железнодорожном районе Самары, пишет 63.ру.
—Около монумента подрядчику на площади 100 квадратных метров нужно поменять гранитную плитку и очистить щеткой стыковочные швы. Начальная цена контракта — 58 тысяч 365 рублей. Из них 16 тысяч рублей пойдет на оплату труда рабочим. Реконструкцию стелы должны закончить не позднее 31 июля текущего года, — сказано также в официальной документации закупки.
Если подрядчик во время работ повредит зеленые насаждения, элементы благоустройства или действующие коммуникации, то он обязан восстановить объекты за свой счет. В контракте прописано также, что реконструкцию объекта должны проводить по будням в период времени с 7:00 до 21:00.
Монумент расположен недалеко от перекрестка Аэродромной и Революционной в одноименном сквере. Его установили здесь в середине 80-х годов прошлого века. Преображение сквера началось еще год назад. Летом 2018 года здесь заменили пешеходные дорожки.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
31 мая 2019 14:06
Они проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благоустройство региона
9
31 мая 2019 12:33
На данный момент ведутся демонтажные, подготовительные работы. Благоустройство региона
84
31 мая 2019 11:56
Сейчас идет поиск подрядчика. Благоустройство региона
98
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4334
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2661
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1246
Всё в Дом
23 мая 2019 15:37
Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
276
16 мая 2019 18:58Как выбрать канцелярские товары
Для того чтобы подобрать подходящие канцелярские товары, необходимо к этому вопросу подойти со всей ответственностью. Всё в Дом
225
18 апреля 2019 09:59Как выбрать диваны и кресла
Мягкая мебель необходима практически в каждом доме. Она также востребована для меблировки офисных помещений. Всё в Дом
670
ЖКХ
31 мая 2019 11:16
Мероприятие прошло с приглашением депутатов и чиновников. ЖКХ
91
30 мая 2019 16:31
В Самаре продолжается подготовка к будущему отопительному сезону. ЖКХ
290
30 мая 2019 15:26
На данный момент давление воды на участке снижено, ведется подготовка к отключению, на место выехали сотрудники аварийной бригады для подготовки к ремонту. ... ЖКХ
226
Экология
30 мая 2019 12:46
В рамках проекта предусмотрена не только посадка, но и уход за молодыми деревьями. Экология
225
30 мая 2019 12:43
Будут установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания. Экология
233
28 мая 2019 14:02
Речь идет о Гурьевом овраге и горе Гусиха. Экология
535
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
349
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
627
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
773
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15286
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
633
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
674
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
466
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
592
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
509
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
943
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
869
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
793
Мероприятия