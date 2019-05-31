В Самаре приведут в порядок мемориал летчицы Ольги Санфировой

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Мэрия областного центра ищет организации, которые приведут в порядок два мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.Первый находится в поселке Управленческий. На его ремонт мэрия готова выделить более трех миллионов рублей.—В числе прочих работ подрядчик должен около мемориала погибшим в годы великой Отечественной войны уплотнить грунт, заменить покрытия, обновить газон и покрасить сам мемориал. Он должен закончить работы до сентября 2019 года, — говорится в документации закупки.В порядок приведут также и стелу Герою Советского Союза — Ольге Санфировой в Железнодорожном районе Самары, пишет 63.ру.—Около монумента подрядчику на площади 100 квадратных метров нужно поменять гранитную плитку и очистить щеткой стыковочные швы. Начальная цена контракта — 58 тысяч 365 рублей. Из них 16 тысяч рублей пойдет на оплату труда рабочим. Реконструкцию стелы должны закончить не позднее 31 июля текущего года, — сказано также в официальной документации закупки.Если подрядчик во время работ повредит зеленые насаждения, элементы благоустройства или действующие коммуникации, то он обязан восстановить объекты за свой счет. В контракте прописано также, что реконструкцию объекта должны проводить по будням в период времени с 7:00 до 21:00.Монумент расположен недалеко от перекрестка Аэродромной и Революционной в одноименном сквере. Его установили здесь в середине 80-х годов прошлого века. Преображение сквера началось еще год назад. Летом 2018 года здесь заменили пешеходные дорожки.