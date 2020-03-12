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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре потратят 3,7 млн рублей на уборку мусора на 6 причале

12 марта 2020 11:44
113
В Самаре потратят 3,7 млн рублей на уборку мусора на 6 причале
Там образовалась несанкционированная свалка.

Власти Самары планируют разобраться с мусором, который находится на 6 причале города. Несанкционированную свалку из кирпичей и бетона планируют убрать в самое ближайшее время.– Отходы будут убраны самосвалами. После этого их утилизируют. На эти средства из городского бюджета будет направлено 3,7 миллиона рублей, – говорится в документации к госзакупке.

Подрядчик, который займется выполнением этого контракта появится после 23 марта. Отметим, что общегородские мероприятия по уборке улиц в этом году начнутся раньше обычного – 16 марта. В уборке дворов и улиц могут принять участие все желающие, пишет "КП в Самаре".
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Комментарии


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