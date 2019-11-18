В Самаре построят новое кладбище
18 ноября 2019 12:25
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Мэрия Самары перенесла сроки строительства нового кладбища. Работы запланировали на 2024–2026 годы, об этом говорится в обновленной муниципальной программе по развитию сферы ритуальных услуг и мест захоронения. «В 2024 году потребуется 4 миллиона рублей на проектирование нового погоста. Строительство продолжится в 2025–2026 годах. Финансирование составит 28 и 20 миллионов рублей соответственно», - отмечается в документе.
Где именно власти собираются построить новое кладбище, пока неизвестно, пишет ТРК "Терра".
В конце прошлого года в мэрии решили не организовывать новое кладбище «Самарское». Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной было опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. В 2010 году для реализации проекта был нанят подрядчик. Однако процесс остановился из-за недостатка финансирования и проблем с оформлением земельного участка. Проектирование и строительство кладбища не согласовала компания, которая занимается транспортировкой нефтепродуктов.
Как оказалось, участок попал в охранную и санитарно-защитную зону опасных производственных объектов. Вскоре мэрия переключилась на проект строительства крематория. Возвести его хотели рядом с кладбищем «Рубежное». Но начали протестовать местные жители. В итоге Минстрой аннулировал разрешение, выданное инвестору. На сегодняшний день ситуация в самарском похоронном бизнесе не самая оптимистичная. По самым пессимистическим оценкам, участки на погостах могут закончиться уже через 2-3 года. Сейчас на многих кладбищах допускаются только родственные захоронения. Ежедневно в областном центре умирают около 40 человек. Самый крупный игрок на рынке - муниципальный "Ритуал", также работают несколько десятков мелких фирм. Город спасет только новый крематорий, считают эксперты.
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